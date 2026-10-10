Universitario jugará contra Palmeiras, Belgrano e Independiente del Valle por Copa Libertadores

Universitario de Deportes ya conoce el camino que deberá recorrer en la Copa Libertadores Femenina 2026. El conjunto crema quedó ubicado en el Grupo B, donde tendrá que medirse ante Palmeiras de Brasil, Belgrano de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador, en una serie que exigirá su mejor versión para avanzar a la siguiente instancia.

Universitario enfrentará a Palmeiras, Belgrano e Independiente del Valle por la Copa Libertadores

La conformación de los grupos se definió tras el sorteo realizado por la Conmebol, que determinó los enfrentamientos de la primera etapa del certamen continental, cuya edición se disputará en Ecuador. El equipo dirigido por Carlos Véliz buscará competir ante rivales de distintos países y luchar por uno de los dos boletos disponibles para los cuartos de final.

Grupos definidos de la Copa Libertadores Femenino 2026

El reto para las merengues también pasa por cambiar su historial en el torneo. En sus cinco participaciones anteriores, correspondientes a las ediciones de 2015, 2016, 2017, 2020 y 2023, Universitario no consiguió superar la fase de grupos. Por ello, la presente edición representa una nueva oportunidad para mejorar sus antecedentes y dejar una mejor imagen en el ámbito internacional.

Los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026

- Grupo A: Corinthians (Brasil), Colo-Colo (Chile), Caracas FC (Venezuela) y Colombia 2.

- Grupo B: Independiente del Valle (Ecuador), Belgrano (Argentina), Universitario (Perú) y Palmeiras (Brasil).

- Grupo C: Cruzeiro (Brasil), LDU Quito (Ecuador), Bolívar (Bolivia) y Olimpia (Paraguay).

- Grupo D: Colombia 1, Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile (Chile).

¿Cuándo se jugará la Copa Libertadores Femenina 2026?

La fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina está programada del 15 al 31 de octubre. Al término de esta etapa, los dos primeros equipos de cada grupo clasificarán a los cuartos de final, donde comenzará la lucha directa por el título continental.