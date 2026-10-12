Hace historia: Álex Valera acecha el sexto puesto entre los goleadores de la ‘U’

Álex Valera sigue haciendo historia con la camiseta de Universitario. Con su doblete ante Melgar, el delantero alcanzó los 89 goles con el cuadro crema y superó a Fidel Suárez y Juan José Oré en la lista de máximos artilleros históricos del club. ¡Valegol sigue agrandando su leyenda en Ate!

El atacante nacional atraviesa un momento importante y vuelve a demostrar su capacidad goleadora en una etapa decisiva de la temporada. Su olfato frente al arco lo mantiene como una de las principales cartas ofensivas del equipo y en una pieza clave para las aspiraciones merengues.

Pero Valera no se conforma. Su próximo objetivo es acercarse a Daniel Ruiz, quien ocupa el sexto puesto entre los máximos goleadores históricos de Universitario con 93 tantos. Al delantero le faltan apenas cuatro goles para igualar esa marca y seguir escalando posiciones en una clasificación llena de historia crema.

Con el Torneo Clausura entrando en su recta final, cada anotación de 'Valegol' puede acercarlo a un nuevo registro personal. El atacante buscará mantener su racha y aprovechar las oportunidades que se le presenten para seguir dejando huella en la institución.

Además de perseguir nuevas marcas, Valera tiene una misión colectiva: ser protagonista en la lucha por el Clausura y el sueño del tetracampeonato. La hinchada crema confía en sus goles y espera que el delantero vuelva a aparecer en los momentos decisivos para empujar a Universitario hacia la gloria.

MÁXIMOS GOLEADORES DE UNIVERSITARIO: