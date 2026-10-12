Franco Velazco, administrador de Universitario: "Somos claramente el club más grande del Perú"

Franco Velazco, administrador de Universitario, lanzó una picante respuesta a los detractores del cuadro crema y aseguró que existe envidia por el crecimiento institucional del club. El directivo también cuestionó a un sector de la prensa por centrarse en los problemas de la institución merengue. Estas declaraciones se producen luego de que Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, se pronunciara sobre la polémica arbitral en la Liga 1 y respaldara los reclamos de Miguel Rondelli, entrenador de Melgar.

Administrador de Universitario lanza picante respuesta a detractores

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"Lo que pasa es que hay un tiempo esta parte, por envidia, por celos, miren todo lo que tenemos nosotros. O sea, hay gente que alquila estadios, hay gente que alquila coliseos para entrenar. Nosotros somos claramente el club más grande del Perú. Tienen que hablar de nosotros", manifestó Velazco, quien destacó la infraestructura de la ‘U’ y defendió la posición de la institución frente a las críticas recibidas.

Asimismo, el administrador crema cuestionó a los medios de comunicación que, según su perspectiva, prestan especial atención a las deudas y dificultades del elenco estudiantil, sin analizar lo que sucede en otros clubes. "Y a mí me sorprende que hay prensa mermelera que se preocupa de nuestras deudas, se preocupa de nuestros problemas, se preocupa de nuestro equipo y no mira lo que pasa en los otros lados", expresó el directivo.

Por otro lado, Velazco reconoció que el equipo no ha conseguido la regularidad que esperaba durante la temporada, aunque remarcó que la institución continúa trabajando para alcanzar sus objetivos deportivos. En ese sentido, dejó un mensaje de cara al cierre del año y sostuvo que será entonces cuando se pueda evaluar el respaldo que reciben los distintos clubes. "Vamos a esperar a fin de año y vamos a ver quién se solidariza con quién", esto en referencia a las recientes declaraciones de Pablo Guede previo al duelo de Alianza Lima.

Cabe precisar que las declaraciones de Franco Velazco se dan en medio de la controversia por el arbitraje en la Liga 1, luego del empate ante Melgar que generó reclamos del equipo arequipeño por una acción previa al gol de la igualdad crema. Pablo Guede también se pronunció sobre el caso y manifestó su respaldo a Miguel Rondelli, al considerar injusto el trato que recibió su compatriota tras el encuentro. Por su parte, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, cuestionó las decisiones arbitrales y calificó la situación como “una vergüenza”, avivando el debate sobre el desempeño de los árbitros en el fútbol peruano.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura

Universitario se alista para su próximo partido ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará este domingo 18 de octubre, desde las 3.30 p. m., en el estadio IPD Mansiche de Trujillo. Los dirigidos por el cuadro crema buscarán sumar una victoria en condición de visitante para mantenerse en la pelea por el título del segundo torneo de la temporada. El compromiso será transmitido por L1 MAX.