Velazco, administrador de Universitario, le respondió fuerte a Guede: "Vamos a ver a fin de año"

Tras las polémicas declaraciones de Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, donde se solidarizó con su colega de FBC Melgar, Miguel Rondelli, quien en la víspera aseguró que fue perjudicado en el empate por 2-2 ante Universitario, el administrador temporal del cuadro ‘crema’, Franco Velazco, salió a responder y dejó declaraciones que encendieron la polémica.

Primero, el mandamás de la 'U' asegura que esa solidaridad es porque ambos clubes tienen posturas sobre cómo se vienen manejando a nivel dirigencial y también por la incapacidad de asegurar los resultados en los encuentros de fútbol.

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“Hay primos hermanos en estos procesos concursales que tienen ambos clubes, tanto Melgar como Alianza, y hay que crear otro término: chorro, pero ya chorro legal. Chorro legal es aquel que seguramente tiene un club con acreedores que no pagan las deudas para quedárselos toda la vida, ¿no? Y no devolvérselos a sus socios” , dijo Velazco a los medios de prensa.

Finalmente, también le dejó un mensaje a Guede, quien ha alzado su voz para protestar porque considera que Alianza Lima viene siendo perjudicado por fallos arbitrales y también respaldó a Rondelli antes del partido ante Cusco FC, donde pudeo sumar tres puntos.

“La solidaridad la vamos a ver a fin de año, porque esto, como dijimos nosotros, si bien es cierto la 'U' no ha tenido la regularidad que nosotros buscábamos y queríamos a comienzos de año, claramente eso lo vamos a ver a fin de año con los resultados”, agregó.

“Acá es clarísimo quién sale campeón, quién clasifica a Copa Libertadores y a fin de año vamos a ver los resultados. Y ahí vamos a ser solidarios con aquellos que dicen que son solidarios entre primos hermanos y amigos de clubes” , culminó.