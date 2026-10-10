Universitario vs Melgar EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Universitario de Deportes vs Melgar se enfrentan HOY, sábado 10 de octubre, por la undécima jornada del Torneo Clausura 2026. Este duelo entre los cremas y el ‘Dominó’ será esencial en la pelea por los primeros lugares del campeonato. El partido dará inicio a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate y contará con la transmisión EN VIVO por la señal de L1 MAX.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.00 p. m.

México y Centroamérica: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 5.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 2.00 a. m. (del domingo).

¿Qué canal transmite Universitario vs Melgar EN VIVO?

El partido de Universitario vs Melgar estará disponible EN VIVO ONLINE por la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 Max). Esta señal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win TV, entre otros. Del mismo modo, se podrá visualizar por vía streaming mediante DGO, Movistar App, L1 Play, Claro TV y Fanatiz.

Previa del partido de Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura 2026

Universitario llega al partido con la obligación de ganar luego de haber caído por goleada ante Deportivo Garcilaso en la última fecha, resultado que costó la salida de Héctor Cúper. Ahora, bajo el mando Fabián Bustos, los cremas buscan seguir en la pelea por el Torneo Clausura.

Universitario buscará su primera victoria en la era de Fabián Bustos

Sin embargo, el técnico argentino no estará disponible para este duelo por una sanción pendiente. Otro de los ausentes será Matías Di Benedetto, que sigue recuperándose de una lesión. La buena noticia para los cremas es que podrá contar con Álex Valera y Gianluca Lapadula, su dupla goleadora, quienes ya se integraron al equipo.

Por su parte, Melgar llega motivado tras estar solo dos puntos por debajo de la 'U' en la tabla de posiciones. El 'Dominó' empató 1-1 ante Sport Boys en su último partido y ahora buscará volver al triunfo y dar el golpe en el Monumental. Para este duelo, Johnny Vidales y Matías Zegarra ya están disponibles tras la fecha FIFA.

Melgar busca ganar para meterse entre los líderes del Torneo Clausura.

¿Dónde ver L1 MAX EN VIVO, partido de Universitario vs Melgar?

Si quieres ver el partido de Universitario de Deportes vs Melgar EN VIVO ONLINE por la señal de L1 MAX, deberás estar atento a las siguientes frecuencias, dependiendo del operador de cable de tu preferencia:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Universitario vs Melgar: pronóstico y apuestas

Universitario llega como favorito para quedarse con la victoria ante Melgar en la jornada 11. Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta para que realices tu mejor jugada.

Casas de apuesta Universitario Empate Melgar Betsson 1.82 3.30 4.30 Betano 1.85 3.50 5.10 1xBet 1.81 3.08 4.96 Te Apuesto 1.90 3.16 4.82 Inkabet 1.85 3.40 4.40 Caliente 1.84 3.30 4.45

Entradas Universitario vs Melgar: cuánto están y dónde comprar

Las entradas para el partido de Universitario vs Melgar están disponibles por la web de Teleticket. Por el momento, los boletos están agotados para la tribuna norte. Conoce los precios para los demás sectores.

Norte: S/20,00 (agotado)

Sur: S/20,00

Oriente: S/50,00

Occidente lateral: S/70,00

Occidente central: S/80,00

Butacas negras apuesta total: S/350,00

Palco Monumental: S/150,00

Experiencia crema: S/700,00

Universitario vs Melgar: posibles alineaciones del partido

Posible alineación de Universitario: Diego Romero; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara; Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Piero Quispe, César Inga; Álex Valera y Gianluca Lapadula.

Posible alineación de Melgar: Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Juan Escobar, Leones González, Nelson Cabanillas; Walter Tandazo, Kevin Minda, Cristian Bordacahar, Nicolás Quagliata, Johnny Vidales y Bernardo Cuesta.

¿Dónde juegan Universitario vs Melgar?

Así luce el Estadio Monumental de Ate

El partido de Universitario vs Melgar está programado para disputarse en el Estadio Monumental de Ate. Este recinto es uno de los más importantes del país y cuenta con una capacidad de aproximadamente 80 mil espectadores.