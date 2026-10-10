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¡En solo tres minutos! Doblete de Alex Valera para el 2-2 de Universitario a Melgar - VIDEO

¡De locos! Universitario iguala el marcador ante Melgar a pocos minutos del final en el Estadio Monumental con dos golazos de Alex Valera.

Antonio Vidal
Doblete de Alex Valera para el 2-2 de Universitario a Melgar
Doblete de Alex Valera para el 2-2 de Universitario a Melgar | Composición Líbero
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Alex Valera pone las tablas para Universitario y, en tres minutos, marca el 2-2 ante Melgar en el encuentro disputado en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Universitario vs. Melgar juegan EN VIVO HOY por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

PUEDES VER: Universitario vs. Melgar EN VIVO por Liga 1 MAX: minuto a minuto del partido

Gol de Alex Valera para el 2-1 de Universitario ante Melgar

Gol de Alex Valera para el 2-2 de Universitario ante Melgar

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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