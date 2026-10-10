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¡En solo tres minutos! Doblete de Alex Valera para el 2-2 de Universitario a Melgar - VIDEO
¡De locos! Universitario iguala el marcador ante Melgar a pocos minutos del final en el Estadio Monumental con dos golazos de Alex Valera.
Doblete de Alex Valera para el 2-2 de Universitario a Melgar | Composición Líbero
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Alex Valera pone las tablas para Universitario y, en tres minutos, marca el 2-2 ante Melgar en el encuentro disputado en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura.
Gol de Alex Valera para el 2-1 de Universitario ante Melgar
Gol de Alex Valera para el 2-2 de Universitario ante Melgar
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