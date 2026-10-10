Cuesta arremetió contra arbitraje tras empate de 'U' y Melgar: "La regla tiene que ser igual para todos"

Universitario logró un empate ante Melgar en los últimos minutos del compromiso disputado en el Estadio Monumental. Sin embargo, la polémica volvió a hacerse presente. Los jugadores del elenco visitante reclamaron que, previo al gol del empate de Alex Valera, existió un pisotón que no fue revisado en el VAR. Ante ello, uno de los referentes del equipo se pronunció y dejó fuertes comentarios sobre el arbitraje de Bruno Pérez: estamos hablando de Bernardo Cuesta.

Bernardo Cuesta cuestionó el arbitraje tras empate de Melgar ante Universitario

En conversación con L1 Max, el delantero argentino no dudó en cuestionar la posible falta previa al empate de la 'U', y cuestionó duramente el uso del VAR. "Volvemos a lo de siempre: gastamos miles y miles de soles en el VAR para no utilizarlo. Una falta clarísima, un pisotón clarísimo, y no tuvieron la decencia de pedir que fueran a revisar el VAR. No es tan difícil ir a ver un televisor para comprobar qué pasó, si fue o no fue. Eso es lo que estamos pidiendo, nada más".

En otro momento, el referente de Melgar resaltó que cuando Williams Riveros salió del terreno de juego, regresó antes al campo de juego. "Y otra cosa: cuando un jugador está lesionado, sale por un minuto, no por diez segundos, como le pasó a Riveros. Entonces, la regla tiene que ser igual para todos, no como quiera el árbitro o como quiera cada uno de ustedes. A mí me enseñaron que un minuto son 60 segundos, no diez. Así que no sé, capaz que no saben contar o sumar. No sé, la verdad”.

Sin embargo, también hizo un mea culpa, pero reconoció que hay situaciones externas a ellos que les perjudican. "Por supuesto, hacemos un mea culpa, pero también hay cosas que nos perjudican. El trabajo que uno hace dentro del campo de juego se ve afectado por decisiones que se vienen tomando desde hace años. Yo llevo mucho tiempo en este fútbol y siempre sucede lo mismo, y nadie dice nada”.

Finalmente, Cuesta resaltó que este tipo de situaciones solo perjudican el campeonato peruano. “El único que pierde es el fútbol peruano. No pierde Melgar dos puntos; pierde el fútbol peruano, muchacho. A ver si entendemos y nos ponemos en la cabeza el momento en el que está este fútbol y lo que necesita”.