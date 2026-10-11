Mr. Peet lanzó contundente análisis sobre Alex Valera tras nivel en 'U' y selección: "No es feliz"

Universitario sacó un agónico empate ante Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura. En ese sentido, en una reciente edición de Madrugol, Mr. Peet analizó el presente de Alex Valera, quien en tres minutos marcó los goles del empate para los dirigidos por Fabián Bustos. Sin embargo, el periodista fue más allá y analizó la capacidad goleadora del delantero con la selección peruana.

Mr. Peet analizó la capacidad goleadora de Alex Valera con Universitario y Perú

El periodista resaltó el papel fundamental de 'Valegol' en Universitario, señalando que el equipo crema es el entorno ideal para el delantero, donde puede potenciar sus cualidades ofensivas y mostrar su mejor versión. "Aparece 'San Valera'. Valera es un jugador de Universitario, definitivamente. Es un tipo que es 'un pez en el agua' en Universitario. Es el lugar donde él es feliz".

Por otro lado, el comentarista deportivo contrastó el olfato goleador de Valera en el elenco crema y su desempeño vistiendo la camiseta de la selección peruana. Además, Mr. Peet aseguró entender la tranquilidad de los hinchas cremas luego de que su delantero apareciera en un momento clave para rescatar el empate. "Yo siento que él no es feliz en la selección, siento que la 'U' es su lugar en el mundo y está bien. Si hay un goleador de Alianza que hace goles en Alianza y no en la selección, me importa que haga goles en mi equipo. Entiendo a los hinchas de la 'U': Valera apareció hoy para salvarles la vida".

"Apareció ya con un Melgar inexplicablemente tirado atrás, pero marcando mal. El primer gol de Valera es un gol donde viene por instinto, le pone la cabeza y lo agarra mal parado a Cabezudo para el descuento; no es un cabezazo frontal donde le cambia la dirección", complementó.

Mr. Peet comparó rendimiento de Valera en Universitario y Perú

¿Cuántos goles tienen Alex Valera con la selección peruana?

Alex Valera registra cinco goles con la selección peruana en 28 partidos disputados. El delantero de Universitario de Deportes ha marcado todos sus tantos con la Bicolor en encuentros amistosos internacionales.