Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, respondió a Franco Velazco: "De fútbol no entiende nada"

El administrador de FBC Melgar respondió con duras declaraciones a Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, en medio de la polémica que se desató tras el partido entre ambos equipos por el Torneo Clausura 2026. El directivo rojinegro cuestionó las palabras de su homólogo crema y lanzó fuertes críticas contra su gestión, en un nuevo capítulo de la tensión entre ambas instituciones. Estamos hablando de: Ricardo Bettocchi, quien cuestionó la capacidad de Velazco para entender el fútbol.

Ricardo Bettocchi respondió declaraciones de Franco Velazco

En conversación con el medio Radio Yaraví de Arequipa, el administrador rojinegro no dudó en señalar que nota a Velazco nervioso. Además, cuestionó su capacidad para entender el fútbol.

“En lo que vi (sobre Franco Velazco) veo a alguien fuera de lugar y nervioso. En mi posición no puedo empezar a responder al DT de otro club. Pero ese señor de fútbol no entiende nada. Tiene menos fútbol que una novela. Lo dejaron a cargo de algo que no entiende y no conoce. Además, se pone a hablar de deudas ajenas teniendo una deuda que es 5 veces más grande que la de los otros 17 clubes juntos, por lo menos es descarado y caradura para decir algo así”, manifestó Bettocchi, quien no se guardó nada al referirse al administrador de Universitario.

Las declaraciones del representante de Melgar llegan luego de que Franco Velazco se pronunciara sobre las críticas que viene recibiendo Universitario y asegurara que existe envidia y celos hacia la institución crema.

Asimismo, Bettocchi cuestionó que los representantes de la 'U' no se acercaran a conversar directamente durante su presencia en el estadio el sábado. “A mí me sorprende y es consistente en ese club y con ellos es que nosotros el sábado estábamos ahí, por qué no se acercaron a conversar cara a cara. Por qué esperaron uno o dos días para hablar de nosotros, pero desde lejos. Esa palomillada desde lejos es un mal con el que conviven todo el tiempo y es lamentable porque tienen personas en la misma directiva que son muy respetables y respetuosas y con las que se puede conversar y tener una relación sin ningún problema, por eso me llama la atención”, sostuvo.

Próximo partido de Melgar

FBC Melgar se prepara para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará el sábado 17 de octubre, desde las 6.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. El cuadro rojinegro buscará recuperarse y sumar tres puntos importantes en la recta final del campeonato. El compromiso será transmitido por L1 MAX.