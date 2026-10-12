Andrés 'Cóndor' Mendoza criticó nivel de figura de Universitario: "Tiene que comerse su banca"

Universitario logró una valiosa victoria frente a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura. No obstante, algunos futbolistas tuvieron un rendimiento por debajo de lo esperado. Ante esta situación, las críticas no se hicieron esperar y ahora se sumó la de Andrés 'Cóndor' Mendoza, quien lanzó un duro cuestionamiento contra una de las figuras del equipo ahora dirigido por Fabián Bustos: hablamos de Jairo Concha, a quien envió al banco de suplentes.

Andrés 'Cóndor' Mendoza criticó nivel de Jairo Concha

Durante el programa Datazo, el exdelantero de la selección peruana cuestionó el funcionamiento del mediocampo crema y expresó sus dudas sobre la presencia de Horacio Calcaterra en el once titular. Además, criticó el desempeño de Jairo Concha en el reinicio del Torneo Clausura y recordó que el volante había sido convocado a la selección peruana en la última fecha FIFA.

En esa línea, Mendoza consideró que Concha no merece ser titular y planteó que el comando técnico de Fabián Bustos debería dejarlo entre los suplentes para darle la oportunidad a jugadores que estén pasando por un mejor momento futbolístico.

"Ahora, Concha de verdad ya es demasiado; está jugando en la 'U', pero no debería. A veces tiene que comerse su banca y entregarle el puesto a Quispe o a otro jugador que esté mejor que él. De verdad, Concha bajo, bajo, bajo”, expresó Mendoza.

'Cóndor' Mendoza criticó el nivel de Jairo Concha

¿Cuánta puntuación obtuvo Jairo Concha tras el Universitario contra Melgar?

Durante el encuentro, Jairo Concha obtuvo una puntuación de 7,0 de acuerdo a la aplicación Sofascore, siendo una de las calificaciones más altas del partido.

'Cóndor' Mendoza tuvo rotundo análisis sobre el Universitario vs Melgar

En otro momento, el ahora comentarista deportivo destacó el dominio de FBC Melgar durante buena parte del partido. "Melgar fue mejor, se lo comió a la 'U', pero después se tiraron para atrás; y se cag... porque con el partido 2-0 se tiraron atrás. El profe no puede sacar a los calidosos, no los puede sacar si son los que están haciendo la fiesta. Si hubo falta de Flores, bueno, todavía no puedo opinar de eso, pero no tenía que sacar a los calidosos", finalizó.