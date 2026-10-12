Reimond Manco le dio la razón al administrador de Melgar contra la 'U': "Velazco quiere ser Ferrari"

La polémica entre los administradores de Universitario y FBC Melgar continúa generando reacciones en el fútbol peruano. Esta vez, Reimond Manco se pronunció sobre el enfrentamiento verbal entre Franco Velazco y Ricardo Bettocchi, luego de las declaraciones cruzadas que protagonizaron tras el partido entre cremas y rojinegros por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Reimond Manco le dio la razón a Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar

El ex Jotita, en una reciente edición de Juego Cruzado, no dudó en respaldar la postura del administrador de Melgar y cuestionó la manera en que Velazco viene manejando sus intervenciones públicas. Para Manco, las recientes declaraciones de ambos dirigentes permiten distinguir sus formas de desenvolverse en sus respectivos cargos, por lo que consideró que la respuesta de Bettocchi fue acertada.

"Con estas declaraciones te das cuenta de quién es un administrador serio y quién es un administrador que vive del espectáculo y al que le gusta llamar la atención", expresó Manco. Con estas palabras, el exjugador marcó una clara diferencia entre ambos directivos y dejó en evidencia su respaldo a la postura del representante del cuadro arequipeño.

Asimismo, Manco fue más allá y comparó el estilo de Velazco con el de Jean Ferrari, actual Director general de fútbol en FPF, quien estuvo al frente de la administración de Universitario y se caracterizó por sus constantes apariciones públicas. El exfutbolista consideró que el actual administrador crema intenta seguir esa misma línea, aunque dejó en claro que, desde su perspectiva, no necesariamente obtendrá los mismos resultados.

"Muy bien lo que dijo Bettocchi. Velazco quiere ser Ferrari; a él le salía bien porque toda su vida ha sido así", sentenció Manco.

Reimond Manco respaldó las declraciones de Ricardo Bettocchi

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario se enfrentará a Alianza Atlético este domingo 18 de octubre, desde las 3.30 p. m., por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio IPD Mansiche de Trujillo.