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Próximo partido de Universitario por Clausura: fecha, hora y canal del partido contra Alianza Atlético

Luego de su empate ante Melgar, Universitario se prepara para su siguiente partido, que será contra Alianza Atlético por la fecha 12.

Antonio Vidal
Programación del próximo partido de Universitario ante Alianza Atlético
Programación del próximo partido de Universitario ante Alianza Atlético | Composición Líbero/IG
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Universitario logró un milagroso empate por 2-2 en casa ante Melgar, cerca de los minutos finales del encuentro por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, y mantiene sus aspiraciones en el certamen peruano. Ahora, los dirigidos por Fabián Bustos deberán pasar la página, pues tienen seis jornadas más que deberán afrontar como finales para mantener sus aspiraciones al título en esta segunda parte del año. A continuación, conoce la programación del próximo partido de la 'U', que será ante Alianza Atlético por la fecha 12.

Lisandro Greppo, técnico de Deportivo Garcilaso, rotundo con Universitario.

PUEDES VER: DT de Garcilaso mencionó a Universitario tras perder en casa por partido clave del Clausura 2026

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Universitario enfrentará a Alianza Atlético este domingo 18 de octubre en su próximo compromiso, que se llevará a cabo en el estadio IPD Mansiche, ubicado en Trujillo.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético?

Dicho compromiso está pactado para realizarse desde las 3.30 p. m. (hora peruana), pero si te encuentras fuera del territorio nacional, no te preocupes. Estos son los horarios para otros países del continente.

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia: 3.30 p. m.
  • Ecuador: 3.30 p. m.
  • Bolivia: 4.30 p. m.
  • Venezuela: 4.30 p. m.
  • Chile: 5.30 p. m.
  • Argentina: 5.30 p. m.
  • Uruguay: 5.30 p. m.
  • Paraguay: 5.30 p. m.
  • Brasil: 5.30 p. m.
Universitario enfrentará a Alianza Atlético por la jornada 12 del Torneo Clausura. Foto: composición Líbero

Universitario enfrentará a Alianza Atlético por la jornada 12 del Torneo Clausura. Foto: composición Líbero

Canales para ver Universitario vs Alianza Atlético

El encuentro entre Universitario y Alianza Atlético por la Liga 1 se podrá ver en exclusiva a través de L1 MAX. Estos son los canales donde podrás encontrar la emisora televisiva.

  • DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
  • Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
  • Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
  • Best Cable: Canal 12
  • Otros operadores autorizados: Win TV, Mi Fibra y Wow.

Últimos partidos entre Universitario vs Alianza Atlético

  • Universitario 1-2 Alianza Atlético (26/04/2026)
  • Alianza Atlético 0-2 Universitario (01/10/2025)
  • Universitario 1-0 Alianza Atlético (11/05/2025)
  • Alianza Atlético 0-3 Universitario (15/09/2024)
  • Universitario 1-0 Alianza Atlético (05/04/2024)
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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