Universitario en riesgo de sufrir sensible baja para duelo ante Alianza Atlético: "Lo van a evaluar"

Universitario de Deportes sigue vivo en su lucha por el título del Torneo Clausura 2026 tras su empate en el Estadio Monumental. Por ello, el equipo comandado por Fabián Bustos ya pone su mente puesta en su siguiente partido ante Alianza Atlético, aunque se conoció que un jugador de su plantel puede perderse este trascendental encuentro.

PUEDES VER: Universitario y los partidos que le restan en su lucha por el Torneo Clausura 2026

Universitario en riesgo de sufrir sensible baja para duelo ante Alianza Atlético

La escuadra crema tiene la obligación de seguir sumando puntos para volver a meterse entre los líderes del campeonato, por lo que necesita contar con todas sus figuras para enfrentar a Alianza Atlético, uno de los rivales más complicados del torneo. Sin embargo, trascendió que Matías Di Benedetto aún no tiene asegurada su presencia en este encuentro.

El defensa argentino no estuvo en el último partido de Universitario debido a que continúa recuperándose de una lesión. En ese sentido, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista deportivo Gustavo Peralta reveló que el zaguero tiene opciones de seguir fuera del equipo para el duelo ante el ‘Vendaval’.

Matías Di Benedetto puede perderse el partido de Universitario vs Alianza Atlético

“No sé si Matías Di Benedetto llegue al partido con Sullana. Lo van a evaluar mañana y pasado, porque le falta fortalecer y el aspecto físico. Es el único zaguero con perfil zurdo en esa línea de 3. Si no llega es una mala noticia para la 'U'”, informó el comunicador.

Según explicó Peralta, el comando técnico evaluará la evolución del defensor durante los próximos días para determinar si está en condiciones de volver a las canchas, ya que todavía necesita recuperar su mejor estado físico.

¿Cuándo juegan Universitario vs Alianza Atlético?

El emocionante partido entre Universitario vs Alianza Atlético está programado para disputarse este domingo 18 de octubre. El escenario será el Estadio Mansiche de Trujillo desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Este duelo enfrenta a dos rivales directos en la lucha por el Torneo Clausura y a dos de los animadores del campeonato.