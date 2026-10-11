Diego Romero y el insólito dato que hace extrañar a Sebastián Britos en Universitario

Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado tras empatar ante Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Uno de los jugadores que está bajo la lupa de la hinchada crema es Diego Romero, quien no ha logrado hacer olvidar a Sebastián Britos bajo los tres palos debido a la cantidad de goles que ha recibido desde que asumió la titularidad. Por ello, estos son: los insólitos datos que hacen extrañar al arquero uruguayo en Universitario

Diego Romero y el insólito dato que hace extrañar a Sebastián Britos

En la presente temporada de la Liga 1, Diego Romero no ha tenido los mejores números defendiendo el arco de Universitario. Durante el Torneo Apertura, el guardameta de 25 años disputó diez partidos como titular, recibió nueve goles y logró mantener su portería imbatida en cuatro ocasiones, registrando así su mejor rendimiento con la camiseta crema.

Sin embargo, su situación empeoró considerablemente en el Clausura. En los once encuentros que ha disputado hasta el momento, Romero ha recibido 18 goles y apenas consiguió mantener su arco en cero una vez. Estas cifras han generado cuestionamientos entre los hinchas, pues el arquero ha recibido al menos un tanto por partido, y han reavivado los recuerdos de Sebastián Britos bajo los tres palos del cuadro estudiantil.

Datos sobre el rendimiento de Diego Romero en el Torneo Clausura 2026

El actual guardameta de Peñarol dejó buenos números durante su última temporada con la ‘U’. En el Torneo Apertura 2025, Britos disputó 17 partidos, recibió apenas 10 goles y consiguió mantener su portería imbatida en nueve ocasiones.

Por su parte, en el Torneo Clausura de ese mismo año, el arquero uruguayo jugó 15 encuentros, encajó 13 tantos y logró terminar cinco partidos sin recibir goles.

Datos de Sebastián Britos en su última temporada en Universitario

¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Romero?

Diego Romero tiene contrato vigente con Universitario de Deportes hasta el 31 de diciembre de 2027. De esta manera, el arquero peruano mantiene un vínculo con el cuadro crema por más de una temporada, en medio de los cuestionamientos sobre su rendimiento en la Liga 1 2026.