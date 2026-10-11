Gianluca Lapadula rompe su silencio tras ser cambiado en empate de la 'U': "Yo me sentía bien"

Universitario de Deportes logró empatar en los últimos minutos ante Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Con este resultado, los dirigidos por Fabián Bustos siguen en la lucha por el título nacional. En paralelo, uno de los jugadores que se pronunció fue Gianluca Lapadula, quien, pese a su buen rendimiento en los últimos compromisos, tuvo complicaciones durante este partido y terminó siendo sustituido. Ante ello: el 'Bambino' rompió su silencio tras ser cambiado ante el 'Dominó'.

Gianluca Lapadula habló tras ser cambiado en el Universitario vs Melgar

En conversación con los medios, el delantero del elenco crema habló sobre su cambio al minuto 66, cuando le cedió su lugar a Lisandro Alzugaray. Al respecto, Lapadula manifestó que trabajó para llegar en buenas condiciones tras su paso por la selección peruana. Sin embargo, pese a ello, le tocó salir del campo, una decisión que aceptó. "Yo me sentía bien, me recuperé bien en estos días, me tocó así y está bien por el equipo".

"El 'profe' llegó muy positivo, creo que nos va a ayudar, sin duda. Creo que el equipo intentó hacer lo que hemos probado en la semana, las cosas no salieron bien pero en el final tuvimos una gran reacción" complementó.

Gianluca Lapadula habló tras ser cambiado ante Melgar

¿Cómo le fue a Gianluca Lapadula contra Melgar?

El 'Bambino' inició como titular este encuentro por la fecha 11 del Torneo Clausura, teniendo un partido muy discreto. El rendimiento del delantero fue calificado con un 6.4 de puntuación por la aplicación Sofascore.

¿Cuándo juega Universitario?

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará el domingo 18 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), en el estadio IPD Mansiche de Trujillo y será transmitido por la señal de L1 MAX.