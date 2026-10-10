DT de Melgar tuvo fuerte comentario sobre Alex Valera y Gianluca Lapadula: "Jerarquía"

Melgar afrontará un importante desafío ante Universitario por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. En la previa del compromiso, el técnico del dominó se refirió al potencial del conjunto crema y advirtió que no solo deberán prestar atención a sus delanteros, sino también a otros futbolistas que pueden marcar la diferencia en el partido: hablamos de Miguel Rondelli.

Miguel Rondelli dio fuerte comentario de Alex Valera y Gianluca Lapadula

El entrenador del cuadro arequipeño destacó la jerarquía de jugadores Alex Valera y Gianluca Lapadula. Sin embargo, también destacó a Horacio Calcaterra, Andy Polo y César Inga, quienes representan alternativas importantes en el funcionamiento del elenco crema. Por ello, consideró que su equipo tendrá que mantenerse concentrado durante todo el encuentro para evitar que los cremas aprovechen sus virtudes.

“No solamente tienen delanteros; también cuentan con jugadores como Calcaterra, Polo e Inga, que son de jerarquía. Tenemos que estar atentos y hacer nuestro trabajo”, manifestó Rondelli en conversación con L1 Max tras ser consultado sobre cómo neutralizar a estos dos atacantes.

Miguel Rondelli destacó la presencia de Alex Valera y Gianluca Lapadula. Foto: composición Líbero/L1 Max/IG

El estratega también dejó en claro que su equipo cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias. El técnico resaltó que Melgar se encuentra en la pelea por los primeros lugares y confía en que sus dirigidos puedan demostrar sus condiciones en un escenario exigente como el Estadio Monumental. “Supongo que ellos también estarán preocupados por los jugadores que tenemos nosotros, que también son de jerarquía y por algo estamos peleando arriba”, agregó el entrenador, quien espera que sus dirigidos puedan competir de igual a igual ante la 'U'.

¿Dónde ver Universitario vs Melgar?

El partido entre Universitario vs. Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se podrá ver en Perú a través de Liga 1 MAX, mientras que vía streaming estará disponible en L1 Play, DGO, Movistar TV App. Además, puedes seguir el minuto a minuto aquí, en Diario Líbero.