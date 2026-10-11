Gianluca Lapadula elogió a Melgar tras empate con Universitario: "Hizo un muy buen partido"

Universitario de Deportes empató 1-1 con Melgar en el Estadio Monumental U Marathon por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los cremas se vieron sorprendidos ante el juego de los Rojinegros, que se pusieron adelante en el marcador con goles de Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar. No obstante, Álex Valera se convirtió en el héroe de la noche al convertir un doblete en los minutos finales y salvar a su equipo de lo que parecía una derrota inminente.

Tras el final del compromiso, Gianluca Lapadula tomó la palabra y destacó la capacidad del conjunto estudiantil para rescatar un punto ante el León del Sur. Asimismo, no dudó en elogiar al cuadro rojinegro por el buen rendimiento que mostraron durante gran parte del partido.

Gianluca Lapadula felicitó a Melgar tras empate con Universitario

En declaraciones a la prensa, el 'Bambino de Los Andes' felicitó a los dirigidos por el profesor Miguel Rondelli, por haber sido los claros dominadores del compromiso la mayor parte del encuentro. En ese sentido, expresó su felicidad por rescatar un punto ante un complicado rival.

“Si duda estoy muy contento por el resultado porque la verdad lo hicimos todos juntos y fue un muy buen empate. Yo creo que ellos (Melgar) hicieron un muy buen partido, hay que felicitar al rival, pero reaccionamos muy bien”, manifestó 'Lapagol'.

Universitario igualó 2-2 ante Melgar por el Torneo Clausura 2026.

Respecto a la polémica sobre una presunta falta contra Matías Lazo previo al segundo gol de Álex Valera, además de las críticas de Rondelli sobre el arbitraje, Lapadula evitó entrar en detalles: “Yo me enfoco en el partido”, sostuvo.

De esta manera, Gianluca Lapadula valoró la reacción de Universitario para evitar la derrota ante Melgar y destacó el esfuerzo colectivo del equipo crema. Ahora, los dirigidos por su comando técnico deberán pasar la página y enfocarse en sus próximos compromisos del Torneo Clausura, donde buscarán sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el ansiado tetracampeonato.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Recordemos que Universitario volverá a jugar el domingo 18 de octubre a las 3.30 p. m., cuando visite a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura.