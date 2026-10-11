Nelson Cabanillas rotundo sobre empate de Melgar ante Universitario: "Fuimos muy superiores"

En un partido que parecía ya definido, Universitario logró rescatar un punto al empatar 1-1 con Melgar en el Estadio Monumental. Álex Valera se convirtió en el héroe de la noche al marcar un doblete en apenas tres minutos para salvar a su equipo de lo que parecía una derrota inminente. Tras el final del compromiso, Nelson Cabanillas, futbolista del cuadro rojinegro, tomó la palabra y aseguró que el 'Dominó' mereció llevarse el triunfo.

Nelson Cabanillas y su firme opinión tras empate entre Universitario y Melgar

En declaraciones a la prensa, el lateral del 'León del Sur', con pasado crema, aseguró que su equipo hizo todos los méritos necesarios para llevarse los tres puntos del coloso de Ate e hizo hincapié en la superioridad futbolística de los arequipeños durante la mayor parte del compromiso. En ese sentido, expresó su desazón por haber dejado escapar la victoria en los minutos finales.

“Contento por lo que hizo el equipo, pero obviamente triste también por el resultado. Creo que fuimos muy superiores, creo que merecíamos la victoria, pero sabemos que contra un equipo tan grande como la 'U' tenemos que jugar los 90 minutos y, lastimosamente, nos dejamos anotar en los últimos minutos”, dijo.

Universitario empató 2-2 con Melgar

Respecto a la polémica en el segundo gol de Universitario, por una supuesta falta contra Matías Lazo previo al segundo tanto de Valera, Cabanillas expresó lo siguiente: “Se ve claramente que, obviamente sin intención, lo pisa (a Lazo). No me gusta tocar mucho el tema de los árbitros, ya pasó y pensar en Garcilaso que es un partido muy importante”.

¿A qué hora juegan Melgar vs Deportivo Garcilaso?

Vale resaltar que Melgar recibirá a Deportivo Garcilaso en la fecha 12 del Torneo Clausura. El partido está programado para el próximo sábado 17 de octubre a las 6.00 p. m. en el Estadio Monumental de la UNSA.