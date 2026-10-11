Miguel Rondelli, DT de Melgar, explotó contra periodista tras empate con Universitario: "Dice burradas"

Universitario de Deportes rescató un punto al empatar 2-2 con Melgar en el Estadio Monumental. Cuando todo indicaba que el ‘Dominó’ se llevaría la victoria, apareció Álex Valera, que marcó un doblete en apenas tres minutos para salvar a su equipo de la derrota, Tras el final del encuentro, Miguel Rondelli, técnico de Melgar, expresó su frustración por el amargo empate y arremetió contra uno de los periodistas, a quien acusó de “decir burradas”.

Miguel Rondelli arremetió contra periodista en conferencia de prensa tras el ‘U’ vs Melgar

El hecho ocurrió cuando el periodista Javier Sáenz le consultó al técnico argentino sobre cuáles fueron las palabras que le dijo al árbitro Bruno Pérez tras el final del partido. Rondelli aprovechó la ocasión para criticar a uno de los colegas del citado comunicador por, según él, acusarlo de querer agredir al juez principal luego del encuentro en el coloso de Ate.

"Yo me acerqué primero a separar a mis jugadores, porque estaban protestando, me acerqué a separarlos. También hay un colega tuyo que dice burradas y que dice que yo intenté agredir al árbitro, si yo intento agredir al árbitro me expulsan, ¿cómo voy a intentar agredir al árbitro?. Si así van a hablar pavadas, mejor que se callen la boca", respondió Rondelli visiblemente ofuscado.

Miguel Rondelli arremetió contra un periodista tras empate entre la 'U' y Melgar

De esta manera, Miguel Rondelli no ocultó su molestia por el resultado obtenido ante Universitario, que logró rescatar un empate en los minutos finales gracias a la eficacia de Álex Valera. Aunque no mencionó el nombre del periodista al que hizo alusión, el estratega de Melgar también dejó en claro su incomodidad por las versiones que circularon sobre su comportamiento con el árbitro Bruno Pérez, generando un tenso momento durante la conferencia de prensa posterior al compromiso disputado en el Estadio Monumental.

Próximo partido de Melgar por el Torneo Clausura

Vale precisar que, tras este encuentro, Melgar afrontará otra final ante un rival directo por el Torneo Clausura. Los rojinegros recibirán a Deportivo Garcilaso el próximo sábado 17 de octubre a las 6.00 p. m. en el Estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 12.