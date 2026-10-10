Miguel Rondelli rotundo sobre empate de Melgar ante la 'U': "Cuando se juega 14 contra 11 es muy difícil"

El empate entre Universitario y Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 estuvo marcado por la polémica. El conjunto arequipeño ganaba por 2-0 en el Estadio Monumental, pero los cremas reaccionaron en los minutos finales y consiguieron la igualdad con dos goles de Alex Valera. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano por los reclamos del equipo visitante contra el arbitraje de Bruno Pérez. Tras el compromiso, uno de lo que se pronunció fue el DT del Dominó: hablamos de Miguel Rondelli.

Miguel Rondelli rotundo sobre empate de Melgar ante la 'U':

Tras el encuentro, los jugadores de Melgar expresaron su molestia por una supuesta falta contra Matías Lazo, previo al segundo gol del cuadro crema. Desde el elenco rojinegro consideraron que la acción debió ser revisada por el VAR, lo que generó cuestionamientos sobre las decisiones arbitrales durante el compromiso.

Uno de los más críticos fue Miguel Rondelli, entrenador que en conferencia de prensa rompió su silencio y no ocultó su indignación por lo sucedido en el Monumental. El estratega argentino cuestionó el arbitraje y aseguró que su equipo había mostrado superioridad mientras ambos conjuntos contaban con la misma cantidad de futbolistas en el campo.

"Yo no hablo de los árbitros, pero sí cuando nos meten la mano al bolsillo. Cuando estuvimos 11 contra 11 Melgar fue superior. Pero cuando se juega 14 contra 11 es muy difícil jugar así", disparó el DT del cuadro arequipeño, dejando una fuerte crítica contra el desempeño arbitral de Bruno Pérez.

Miguel Rondelli rompió su silencio tras el Universitario vs Melgar. Foto: composición Líbero

¿Cómo quedaron Universitario y Melgar en la tabla de posiciones?

Tras el empate 2-2 entre Universitario y Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, los cremas se ubican en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 21 puntos, mientras que el cuadro arequipeño ocupa la sexta casilla con 19 unidades. De esta manera, la 'U' se mantiene en la pelea por el título, mientras que el conjunto rojinegro dejó escapar la oportunidad de acercarse a los primeros lugares.