Jairo Concha y los otros 6 futbolistas que pueden dejar Universitario este 2026

La temporada va llegando a su final y Universitario de Deportes lucha por el tetracampeonato de la Liga 1. No obstante, un detalle del que pocos se han percatado es que el conjunto merengue puede perder a siete futbolistas, entre ellos figuras muy importantes, en los siguientes meses.

Resulta que hay varios jugadores del combinado crema que terminan contrato a final de campaña, por lo que, a menos que se le renueve el vínculo, deberán buscar un nuevo destino para continuar con su carrera profesional. Hasta el momento ninguno de ellos se ha comunicado sobre la ampliación de su estadía en Ate.

Jugadores que pueden dejar Universitario

El primero de ellos es Jairo Concha, quien recibió una oferta pero todavía no la acepta y no sabemos si permanecerá en Universitario de Deportes o buscará dar el gran salto al fútbol internacional, como viene deseando desde hace meses.

Jairo Concha aún no renueva.

Luego tenemos a Bryan Reyna, quien llegó en condición de préstamo procedente de Belgrano y la cesión culmina a fin de año, por lo que deberá volver a Argentina. Otro de ellos es Jorge Murrugarra, volante que también termina su contrato a finales del 2026.

Bryan Reyna no cuenta con minutos en Universitario.

Álex Valera es el cuarto elemento en Universitario que deberá marcharse en diciembre de esta temporada, a menos que se le renueve contrato. El delantero es goleador del club, por lo que debería continuar para el 2027. A su vez, Jorge Abdiel Gutiérrez también culmina su vínculo a fines de año.

Alex Valera es goleador de la 'U'.

Finalmente, otros jugadores que terminan contrato en diciembre son Andy Polo y José Rivera, quienes en las últimas fechas han disminuido su rendimiento dentro del campo y buscarán reivindicarse para ganarse la permanencia en el club.