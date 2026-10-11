Albarracín, ex Alianza Lima, dejó fuerte crítica a Carvallo tras el 'U' vs Melgar: "Es insoportable"

El agónico empate por 2-2 de Universitario ante Melgar generó diferentes reacciones en el mundo del fútbol. Esta vez uno de los señalados fue José Carvallo, quien fue criticado por Paulo Albarracín tras culminar el emotivo encuentro en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura.

El exjugador de Alianza Lima, Sport Boys, Academia Cantolao, entre otros equipos respondió un comentario en la red social X en el que se criticaba al otrora golero y hoy comentarista de L1 MAX en los partidos de la 'U' por su participación en el reciente encuentro entre el todavía tricampeón peruano y el conjunto dominó.

"Se desespera, es insoportable", escribió el popular 'Cachetón', quien tras su retiro de la actividad profesional, también se dedica a comentar fútbol a través del podcast Fútbol Champán.

Paulo Albarracín y su crítica a José Carvallo

Recordemos que Albarracín es confeso hincha de Sport Boys, pero también siempre recuerda con cariño su etapa en Alianza Lima, club en el que militó entre 2012 y 2015. Su principal logro en el elenco íntimo fue la obtención del Torneo del Inca en 2014.

Universitario rescató un empate ante Melgar

Universitario perdía 2-0 ante Melgar en el Estadio Monumental y en la recta final rescató un empate, resultado que le permitió sumar un punto en un partido que ya parecía perdido, pero que no sirvió para tomar nuevamente la punta del Torneo Clausura.