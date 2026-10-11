0
¡ATENCIÓN!
Tabla del Clausura tras empate de 'U' y Melgar

Albarracín, ex Alianza Lima, dejó fuerte crítica a Carvallo tras el 'U' vs Melgar: "Es insoportable"

Paulo Albarracín, exjugador de Alianza Lima, expresó su descontento con los comentarios de José Carvallo durante la transmisión del Universitario vs Melgar.

Wilfredo Inostroza
Paulo Albarracín criticó comentarios de José Carvallo en L1 MAX
Paulo Albarracín criticó comentarios de José Carvallo en L1 MAX | Composición: LÍBERO
COMPARTIR

El agónico empate por 2-2 de Universitario ante Melgar generó diferentes reacciones en el mundo del fútbol. Esta vez uno de los señalados fue José Carvallo, quien fue criticado por Paulo Albarracín tras culminar el emotivo encuentro en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura.

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO por el Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: Próximo partido de Universitario por Clausura: fecha, hora y canal del partido contra Alianza Atlético

El exjugador de Alianza Lima, Sport Boys, Academia Cantolao, entre otros equipos respondió un comentario en la red social X en el que se criticaba al otrora golero y hoy comentarista de L1 MAX en los partidos de la 'U' por su participación en el reciente encuentro entre el todavía tricampeón peruano y el conjunto dominó.

"Se desespera, es insoportable", escribió el popular 'Cachetón', quien tras su retiro de la actividad profesional, también se dedica a comentar fútbol a través del podcast Fútbol Champán.

Paulo Albarracín y su crítica a José Carvallo

Paulo Albarracín y su crítica a José Carvallo

Recordemos que Albarracín es confeso hincha de Sport Boys, pero también siempre recuerda con cariño su etapa en Alianza Lima, club en el que militó entre 2012 y 2015. Su principal logro en el elenco íntimo fue la obtención del Torneo del Inca en 2014.

Universitario rescató un empate ante Melgar

Universitario perdía 2-0 ante Melgar en el Estadio Monumental y en la recta final rescató un empate, resultado que le permitió sumar un punto en un partido que ya parecía perdido, pero que no sirvió para tomar nuevamente la punta del Torneo Clausura.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: clasificación con resultado de 'U' vs Melgar

  2. Universitario rescató un empate agónico ante Melgar en el Monumental

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano