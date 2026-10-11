Miguel Rondelli, DT de Melgar, sorprendió tras empate con Universitario: "Parecía Bayern Múnich"

Melgar empató 2-2 con Universitario de Deportes por la fecha número 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y después del importante compromiso realizado en el Estadio Monumental se brindó una conferencia de prensa. En ella, Miguel Rondelli dejó un contundente comentario sobre el presente del club.

PUEDES VER: Alianza Lima tiene contrato con ex River Plate para toda la temporada 2027

El director técnico de los rojinegros dijo de todo en la charla con los periodistas, desde su incomodidad con el arbitraje durante el último gol de la la 'U' hasta su molestia porque los medios de comunicación no han resaltado el buen juego que viene haciendo el ‘Dominó’ desde hace semanas.

"Los medios de Lima hablaban bien del Boys y decían que parecía el Bayern Munich, pero de Melgar nunca he escuchado hablar bien. Superamos a la 'U' en todo", indicó Miguel Rondelli tras el empate ante Universitario de Deportes.

Melgar rescató un empate valioso ante la 'U'.

De esta forma, el director técnico sacó cara por Melgar y el momento que atraviesa, ya que con 19 unidades está a solo un triunfo del primer lugar del Torneo Clausura 2026. Recordemos que aún quedan seis jornadas para que termine la temporada y cualquier cosa puede suceder.

Partidos que le quedan a Melgar en el Torneo Clausura