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Alianza Lima tiene contrato con ex River Plate para toda la temporada 2027

Alianza Lima confirmó que tiene contrato firmado para la Liga 1 2027 con tremendo futbolista que pasó por River Plate de Argentina.

Francisco Esteves
Alianza Lima tiene contrato con ex River Plate.
Alianza Lima tiene contrato con ex River Plate. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima tiene como objetivo salir campeón de la Liga 1 2026, pero eso no significa que haya dejado de pensar en la temporada entrante. Por ello, los hinchas blanquiazules se emocionaron al conocer que el club de sus amores contrató a un talentoso futbolista con pasado en River Plate.

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Resulta que, a inicios de la actual campaña, teniendo en cuenta la edad de Paolo Guerrero y la salida de Hernán Barcos, la administración de los íntimos se vio en la obligación de buscar un nuevo delantero. Uno de los que llegó fue Luis Ramos, quien lamentablemente no ha rendido como se esperaba a lo largo del año.

Pese a ello, Alianza Lima decidió tener dos alternativas jóvenes en ataque y por ello contrató a Federico Girotti, talentoso atacante procedente de Talleres de Córdoba. El argentino fue criticado en su llegada por el presente deportivo que tenía, pero con su garra dentro del campo se ha ido ganando el cariño de la hinchada, aunque aún no es el goleador que necesita el club.

Federico Girotti, Alianza Lima

Federico Girotti es el delantero de Alianza Lima.

El tema es que los blanquiazules tienen al 'Tanque' para rato debido a que su vínculo legal es hasta finales del 2028, es decir, por dos temporadas más. El artillero, con pasado en River Plate, estará en toda la Liga 1 y Copa Libertadores del 2027 con los de Matute.

Números de Federico Girotti en Alianza Lima

Hasta el momento, Federico Girotti cuenta con cuatro goles en un total de veinte partidos disputados con la camiseta de Alianza Lima, esto contando la Liga 1. A nivel internacional disputó dos compromisos y no logró convertir.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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