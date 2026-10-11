¿Por qué Alan Cantero no viajó a Cusco? La decisión de Pablo Guede que sorprendió en Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará HOY domingo 11 de octubre a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los blanquiazules viajaron a la ciudad imperial con varias bajas, pero una de ellas llamó la atención en particular: la de Alan Cantero. El argentino quedó descartado para el duelo ante Guerreros Dorados y, a pocas horas del partido, se confirmó el motivo de su ausencia.

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¿Por qué Alan Cantero no viajó con Alianza Lima para enfrentar a Cusco FC?

Gran sorpresa generó entre los hinchas la no convocatoria de Cantero para el partido en Cusco, incluso, se especuló que el ‘Tractor’ habría sufrido alguna lesión durante los entrenamientos. No obstante, dicha versión quedó descartada. Según información del periodista José Varela, el extremo de 28 años no fue considerado en la nómina del profesor Pablo Guede por decisión técnica.

“¿QUÉ PASÓ CON CANTERO? El volante ofensivo de Alianza Lima no presenta ninguna lesión. Su ausencia en la delegación que viajó a Cusco responde a una decisión técnica de Pablo Guede. El 'Tractor' entrenó esta mañana en EGB”, publicó el comunicador en su cuenta de X.

Alan Cantero no fue convocado para el Alianza Lima vs Cusco FC por decisión técnica

De esta forma, queda descartada la ausencia de Cantero por lesión; sin embargo, tampoco se conocen a detalle las razones de Guede para dejarlo fuera de lista, teniendo en cuenta que el atacante es habitual en sus convocatorias.

Alianza Lima y sus seis bajas confirmadas para el partido ante Cusco FC

Recordemos que Alianza Lima afrontará este duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura con las ausencias de Paolo Guerrero, Josué Estrada, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Esteban Pavez y Alan Cantero, algunos por lesión, como el caso del ‘Depredador’, y otros por decisión técnica.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC?

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC está programado para este domingo a las 6.30 p. m. Los íntimos viajaron el último sábado en horas de la tarde y se hospedaron en el hotel José Antonio.

Lista de convocados de Alianza Lima para partido contra Cusco FC