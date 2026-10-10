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Pablo Guede y su sorpresiva estrategia para llevarse los tres puntos ante Cusco

Alianza Lima buscará sumar los tres puntos ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura, por lo que prepara una interesante estrategia para afrontar este compromiso.

Antonio Vidal
Pablo Guede y su sorpresiva estrategia para llevarse los tres puntos ante Cusco
Pablo Guede y su sorpresiva estrategia para llevarse los tres puntos ante Cusco | Composición Líbero/Alianza Lima
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Alianza Lima enfrentará a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este compromiso será clave para los blanquiazules, pues una victoria ante el elenco imperial les permitiría mantenerse en la pelea por el campeonato peruano, mientras que una derrota prácticamente los dejaría fuera de la lucha por el título. En este contexto, Pablo Guede tomó una importante decisión para buscar los tres puntos: convocar a Mateo Antoni, D’Alessandro Montenegro y Jussepi García.

Pablo Guede tomó decisión con Kevin Quevedo para el Alianza Lima vs Cusco FC

PUEDES VER: Pablo Guede tomó determinante medida con Kevin Quevedo para el Alianza Lima vs Cusco FC: "No creo"

Pablo Guede convocó a Mateo Antoni, D’Alessandro Montenegro y Jussepi García

De acuerdo con información del periodista José Varela, dio a conocer estos sorpresivos nombres que tiene Guede bajo su manga con la intención de buscar el batacazo ante los dorados.

"¡OPERATIVO CUSCO! Alianza Lima, con Mateo Antoni, D’Alessandro Montenegro y Jussepi García entre los convocados por Pablo Guede, buscará este domingo los tres puntos ante Cusco FC en la Ciudad Imperial", informó vía X el comunicador.

Mateo Antoni, D’Alessandro Montenegro y Jussepi García serán convocados por Pablo Guede

Mateo Antoni, D’Alessandro Montenegro y Jussepi García serán convocados por Pablo Guede

Alianza Lima vs Cusco FC: fecha, hora y canal

Alianza Lima contra Cusco FC se enfrentarán por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará este domingo 11 de octubre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los hinchas podrán seguir todas las incidencias del partido a través de las señales de L1 MAX y sus plataformas de streaming, como DGO y Movistar Play. Recuerda que Diario Líbero te traerá el minuto a minuto del compromiso.

Últimos enfrentamientos entre Alianza Lima y Cusco FC

  • 18/04/2026: Alianza Lima 8-0 Cusco FC
  • 19/07/2025: Cusco FC 2-0 Alianza Lima
  • 8/02/2025: Alianza Lima 3-0 Cusco FC
  • 3/11/2024: Alianza Lima 1-2 Cusco FC
  • 24/05/2024: Cusco FC 3-0 Alianza Lima
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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