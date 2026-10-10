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Paolo Guerrero recibió fuerte noticia tras ser vinculado a estafa de diplomas: "En proceso"

Paolo Guerrero recientemente se vio involucrado en una estafa de diplomas de entrenadores y ahora el delantero de Alianza Lima recibió una mala noticia.

Francisco Esteves
Paolo Guerrero recibió fuerte noticia tras ser vinculado a estafa de diplomas.
Paolo Guerrero recibió fuerte noticia tras ser vinculado a estafa de diplomas. | Foto: Liga 1 - X.
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Paolo Guerrero recientemente causó controversia debido a que se vio envuelto en un presunto caso de estafa en diplomas de entrenadores. Esto a escala internacional. Mientras se llevan a cabo las investigaciones respectivas, el delantero de Alianza Lima recibió una preocupante noticia que alarmó a la hinchada.

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Resulta que, a través de sus redes sociales, el cuadro blanquiazul indicó que el 'Depredador' no podrá estar presente en el partido ante Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 por un contundente motivo. Aunque no tiene nada que ver con el tema legal que atraviesa.

Durante la semana de entrenamiento previo al encuentro contra Cusco FC el próximo domingo 11 de octubre, nuestro jugador Paolo Guerrero sufrió una dolencia que le impidió completar la práctica. Los estudios médicos posteriores detectaron que el jugador presenta un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo”, indicó Alianza Lima en su parte médico.

Actualmente, Paolo se encuentra en proceso de rehabilitación a cargo del área médica del club. La institución continuará informando sobre la evolución del futbolista”, agregó el club blanquiazul. De esta forma, Paolo Guerrero deberá recuperarse antes de volver al campo.

Alianza Lima, Paolo Guerrero, Liga 1

El parte médico de Alianza Lima.

Números de Paolo Guerrero este 2026

Esta temporada es la menos goleadora de Paolo Guerrero desde que llegó a Alianza Lima debido a que en 21 partidos, repartidos entre la Liga 1 y Copa Libertadores, apenas ha podido convertir cuatro goles.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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