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Alianza Lima recibió importante visita de último minuto con el objetivo de vencer a Cusco FC
Alianza Lima recibió visita de último minuto previo al partido decisivo con Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima enfrentará este domingo 11 de octubre a Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se realizará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y, previo al encuentro, los blanquiazules recibieron una importante visita para poder dar el batacazo y quedarse con los tres puntos.
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Como muchos saben, los íntimos no tienen margen de error y deben ganar todos los compromisos que les quedan si quieren llevarse el título nacional sin necesidad de disputar los playoffs. Por ello, necesitan todo tipo de ayuda para poder conseguir el objetivo y en el mes de octubre buscan apoyo divino.
Resulta que, de acuerdo con el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el club de Matute contó con presencia religiosa. “Alianza Lima inicia sus entrenamientos en Matute recibiendo la visita del sacerdote, quien viene realizando la bendición de las camisetas moradas de cara al duelo de este domingo ante Cusco FC”, indicó el mencionado comunicador.
Recordemos que Alianza Lima siempre se entrega al Señor de los Milagros en el mes de octubre e incluso saca una camiseta de color morado en su honor. Por ello es normal que realice este tipo de actividades previo a un duelo tan importante como lo será ante Cusco FC por la Liga 1 2026.
Alianza Lima usa camiseta morada por el mes de octubre.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cusco FC?
Alianza Lima visitará a Cusco FC este domingo 11 de octubre desde las 6.30 p. m., hora de Perú, y contará con transmisión de L1 MAX y L1 Play para todo el territorio nacional vía DirecTV y Movistar TV. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.
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