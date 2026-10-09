Pablo Guede tomó firme decisión con Paolo Guerrero para el Alianza Lima vs Cusco FC

Alianza Lima se alista para visitar a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los blanquiazules buscarán dar el golpe en la ciudad imperial y para ello Pablo Guede ya bosqueja lo que será su once inicial en este importante duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura. En ese contexto, en las últimas horas se conoció que el estratega tomó una determinante medida con Paolo Guerrero antes del viaje a tierras cusqueñas.

Paolo Guerrero no viajaría con Alianza Lima para enfrentar a Cusco FC

Según información del periodista Marcello Merizalde, el 'Depredador', quien se recuperó de un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral izquierdo, no sería considerado en la lista de convocados por Pablo Guede para el partido ante los Guerreros Dorados. Asimismo, indicó que el técnico aliancista optaría por hacer varias modificaciones con respecto a su once habitual.

"Va a ver un once distinto al que siempre se ve. Por lo que sé hasta el día de hoy, Guede va a volver a la situación de probar o reinventar al equipo en altura. Es muy probable que (Quevedo) viaje a Cusco, Paolo entiendo que no", señaló Merizalde en su canal de YouTube.

Paolo Guerrero no viajaría a Cusco con Alianza Lima

Vale precisar que Paolo Guerrero se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que su nombre fue mencionado en la investigación de un medio brasileño que destapó un supuesto sistema de emisión irregular de licencias y diplomas de director técnico sin valor legal. El atacante, quien cuenta con carnet de DT, fue incluido junto a otras figuras del fútbol sudamericano como “eventuales clientes” de Alejandro Mancuso, quien sería el responsable de entregar los diplomas y carnets de técnico en un plazo inferior a los 3 años y medio exigidos por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

Aunque el citado comunicador no especificó si la posible ausencia de Guerrero se deba a este caso o a motivos estrictamente tácticos, las próximas horas serán cruciales para saber si el jugador de 42 años estará o no en el partido ante Cusco FC.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC?

Recordemos que Alianza Lima vs Cusco FC está programado para este domingo 11 de octubre a las 6.30 p. m. Los blanquiazules viajarán a Cusco el sábado en horas de la tarde y se hospedarán en el hotel José Antonio.