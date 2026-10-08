Alianza Lima y los ocho futbolistas que terminan contrato a finales de este 2026

Alianza Lima se prepara para la recta final del Torneo Clausura 2026, ya que de él depende si se proclama campeón automático de la Liga 1 o si juega playoffs. En medio de ello, se reveló quiénes son los ocho futbolistas del club blanquiazul que están a punto de terminar su contrato oficial.

Jugadores que terminan contrato en Alianza Lima

Comenzaremos con los elementos locales. El primero es Jesús Castillo, mediocampista que culmina su vínculo con los de Matute luego de varios años formando parte de ellos. De momento no hay rumores sobre su renovación, pero lo cierto es que no suma muchos minutos con Pablo Guede.

Luego tenemos a otro jugador que aparece cada cierto tiempo: Jean Pierre Archimbaud. El volante incaico recién acaba de sumar minutos en el amistoso ante Palestino y también termina contrato el 31 de diciembre de este 2026.

Jean Pierre Archimbaud en Alianza Lima.

Asimismo, en la lista aparecen Ángel de la Cruz y Jhoao Velásquez, dos canteranos que aparentemente no continuarán más en el club. Por último, en cuanto a peruanos refiere, está Paolo Guerrero, quien a inicios de año reveló que esta será su última temporada como futbolista profesional.

Paolo Guerrero se retira este año.

En cuanto a foráneos, el primero es Fernando Gaibor, ecuatoriano que es clave en Alianza Lima y probablemente renueve contrato a finales del 2026. Esteban Pavez también hace acto de presencia, ya que su vínculo culmina en diciembre y todo apunta a que los blanquiazules buscarán ampliarlo, ya que es titular indiscutible en el equipo.

Fernando Gaibor con camiseta de Alianza Lima.

Finalmente, Mateo Antoni es el último elemento que termina contrato a finales de año. El central uruguayo fichó solo por una temporada y no se sabe si el conjunto íntimo buscará su permanencia en la institución.