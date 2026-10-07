Futbolista de Huachipato se perfila como fichaje de Alianza Lima para el 2027, reveló prensa chilena

Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 1 2026. Sin embargo, no quiere dejar escapar los detalles para la próxima temporada del fútbol peruano, por lo que desde Chile, la prensa informó que un jugador de Huachipato se perfila como nuevo fichaje del club blanquiazul: estamos hablando de Lionel Altamirano.

Futbolista de Huachipato suena como fichaje de Alianza Lima para el 2027, según prensa chilena

El medio chileno 'Primera B Chile' informó que Altamirano de Huachipato de la primera división de Chile está en la mira de Alianza como su primer fichaje extranjero para la temporada 2027 de la Liga 1.

“Fue goleador en Rangers, la rompió en Deportes La Serena, dio el salto a Primera División y destacó en Huachipato; ahora podría emigrar a un grande del fútbol de Perú. El delantero Lionel Altamirano, de acuerdo a información que manejamos en Primera B Chile, estaría en la mira de Alianza Lima”, revelaron.

Lionel Altamirano, jugador de Huachipato, se perfila como nuevo fichaje de Alianza Lima para el 2027

Aunque el equipo conducido por Pablo Guede disputa el Torneo Clausura 2026 y sostiene el primer puesto de la tabla acumulada con el objetivo de acceder a la gran final, la prensa chilena señala que desde la dirigencia íntima ya trabajan en la planificación de los refuerzos para la próxima temporada.

¿Quién es Lionel Altamirano, posible fichaje de Alianza Lima?

Lionel Altamirano es un futbolista de 33 años que actualmente se desempeña como delantero centro de Huachipato FC y que actualmente tiene 10 goles en 23 partidos en la Liga de Primera 2026.

Anteriormente, el atacante argentino jugó en diversos clubes de Chile y Argentina, entre ellos La Serena, Rangers, U. Concepción, Puerto Montt, Wanderers, Estudiantes, Colegiales, Zapla, Unión y Deportivo Merlo.