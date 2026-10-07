¿Qué necesita Alianza Lima para ganar el Torneo Clausura 2026? Todos los escenarios

Alianza Lima vuelve a mirar de cerca la pelea por el Torneo Clausura 2026. El cuadro blanquiazul marcha décimo con 16 puntos, pero todavía tiene posibilidades matemáticas de quedarse con el segundo torneo corto del año. Deportivo Garcilaso lidera con 22 unidades, mientras que Universitario suma 20 y Sporting Cristal, Alianza Atlético y Sport Huancayo tienen 19. Con siete jornadas por disputar, hay 21 puntos todavía en juego y el equipo íntimo necesita protagonizar una remontada para alcanzar la cima.

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Los escenarios de Alianza Lima para ganar el Torneo Clausura 2026

El escenario más sencillo para Alianza Lima es ganar sus siete partidos restantes. Si consigue el puntaje perfecto, sumaría 21 unidades a sus actuales 16 y terminaría el Clausura con 37 puntos. En ese caso, ningún equipo que actualmente tenga 22 puntos o menos podría superarlo si no alcanza también una campaña extraordinaria en las últimas jornadas. Por ello, los íntimos necesitan enfocarse en una seguidilla de triunfos y, al mismo tiempo, esperar que sus principales rivales pierdan puntos.

La primera referencia para Alianza es Deportivo Garcilaso, actual líder con 22 puntos. Si el cuadro cusqueño mantiene su puntaje actual en las siete fechas restantes, terminaría con 22 unidades y los blanquiazules podrían superarlo con cualquier campaña de 23 puntos o más en el tramo final. Sin embargo, Garcilaso todavía tiene 21 puntos por disputar, por lo que Alianza no depende exclusivamente de sí mismo: necesita sumar y esperar tropiezos del líder. En la fecha 11, Garcilaso recibirá a Sport Huancayo, mientras Alianza Lima visitará a Cusco FC.

Alianza Lima no pudo ante Deportivo Garcilaso en Matute.

¿Cuántos puntos necesita Alianza Lima?

Si Alianza Lima consigue 21 de 21 puntos, llegará a 37. Con 18 de 21, alcanzará 34; con 17, llegará a 33; con 16, terminará en 32; con 15, llegará a 31; y con 14, alcanzará 30. Desde ahí, cada punto perdido reduce considerablemente el margen de error de los íntimos frente a los equipos que actualmente están por encima.

Un dato clave es que Alianza no solamente tiene que superar a Garcilaso. También debe recortar distancia con Universitario, Sporting Cristal, Alianza Atlético, Sport Huancayo, Juan Pablo II, Melgar, Sport Boys y Cusco FC. Los nueve equipos mencionados están actualmente por encima del conjunto blanquiazul en la tabla del Clausura, aunque algunos tienen una ventaja mínima. Alianza suma 16 puntos y Atlético Grau también tiene 16, mientras que los equipos ubicados entre el tercer y noveno puesto tienen entre 18 y 19 unidades.

Tabla del Torneo Clausura 2026: primeros 10 lugares con Alianza Lima

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Deportivo Garcilaso 10 12 22 2. Universitario 10 3 20 3. Sporting Cristal 10 10 19 4. Alianza Atlético 10 3 19 5. Sport Huancayo 10 3 19 6. Juan Pablo II 10 8 18 7. Melgar 10 7 18 8. Sport Boys 10 7 18 9. Cusco FC 10 5 18 10. Alianza Lima 10 4 16

El camino más favorable para los blanquiazules sería ganar sus siete encuentros y que los equipos que están arriba comiencen a dejar puntos. Con 37 unidades, Alianza tendría una campaña final de 21 puntos sobre 21 posibles. En ese escenario, por ejemplo, Deportivo Garcilaso tendría que sumar 15 puntos o menos en las siete fechas restantes para terminar con 37 o menos; Universitario tendría que sumar 17 o menos para no superar los 37; mientras que los equipos que actualmente tienen 19 puntos necesitarían prácticamente ganar casi todos sus partidos para mantenerse por encima.

¿Qué pasa si Alianza Lima gana el Clausura?

Aquí aparece el escenario que puede cambiar completamente la definición de la Liga 1 2026. Alianza Lima ya ganó el Torneo Apertura y, de acuerdo con el reglamento de la competición, si consigue también el Clausura se proclamaría campeón nacional de manera directa. Es decir, no tendría que disputar una final para conseguir el título de la temporada.

Por ahora, sin embargo, la realidad indica que Alianza debe remontar una diferencia de seis puntos con respecto a Garcilaso. Le quedan 21 puntos en juego y está a cuatro unidades del segundo lugar que ocupa Universitario. El primer paso será intentar recortar distancias desde la fecha 11, cuando visite a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Alianza Lima es el campeón del Torneo Apertura 2026.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026