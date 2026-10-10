Carlos Ramos, figura de Garcilaso, rotundo tras derrota ante Huancayo: "Nos están viendo como equipo grande"

Sport Huancayo dio la sorpresa en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura al vencer por 1-0 al líder Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, resultado que permite al 'Rojo Matador' compartir el primer lugar del campeonato y motivar a sus más cercanos perseguidores a superarlos en puntaje.

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Tras el final del compromiso, Carlos Ramos, figura de Deportivo Garcilaso, dio sus impresiones sobre la inesperada derrota en condición de local y tuvo una peculiar opinión respecto a cómo los miran el resto de equipos que participan en la Liga 1 2026.

Carlos Ramos afirma que Deportivo Garcilaso ahora es visto como equipo grande

En declaraciones para L1 MAX tras el final del encuentro, el mediocampista venezolano tomó la palabra y expresó su frustración por la caída en Cusco. No obstante, aseguró que el partido que les hizo Huancayo es una clara señal de que ahora los rivales ven al 'Pedacito de Cielo' como un equipo grande.

“Qué frustración, de local siempre queremos ganar. Pasaron cosas muy raras en el partido pero sabemos que es así. No estaba en la planificación que peleáramos el Clausura ni la tabla acumulada. Hicimos lo que trabajamos en la semana, pegamos tres palos, pero toca seguir trabajando. Ya nos están viendo como un equipo que propone, un equipo grande, que siempre sale a atacar a sus rivales, entonces, sabemos que nos pueden hacer daño así de contra”, manifestó.

Deportivo Garcilaso perdió de local ante Sport Huancayo

De esta manera, Carlos Ramos dejó en claro que Deportivo Garcilaso ha ganado protagonismo en la Liga 1 2026 y que sus rivales ya lo consideran un equipo de cuidado, capaz de imponer condiciones ante cualquier adversario. Si bien la derrota ante Sport Huancayo significó un duro golpe en sus aspiraciones de mantenerse en la cima del Torneo Clausura, el mediocampista venezolano considera que la propuesta ofensiva del 'Pedacito de Cielo' es una muestra del respeto que se ha ganado en el fútbol peruano.

Próximo partido de Deportivo Garcilaso

Vale precisar que los dirigidos por Lisandro Greppo volverán a jugar el próximo sábado 17 de octubre, cuando visiten a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA a las 6.00 p. m., por la fecha 12 del Torneo Clausura.