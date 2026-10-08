Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver Clausura 2026

Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, no te pierdas el partido entre Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo por la fecha número 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, este viernes 9 de octubre. El compromiso iniciará a las 8.00 p. m. de Perú y contará con transmisión de L1 MAX para todo el territorio nacional.

El 'Pedacito de Cielo' llega a este compromiso tras haber goleado 4-0 a Universitario de Deportes, por lo que es líder en solitario de la competición nacional. Asimismo, Deportivo Garcilaso registra cuatro triunfos en sus últimos cinco cotejos, con victorias ante Cusco FC, Alianza Lima, Atlético Grau y la 'U', mientras que el quinto duelo fue una derrota frente a Sport Boys.

Por su parte, Sport Huancayo también atraviesa una racha positiva. El 'Rojo Matador' viene de vencer a UTC, Comerciantes Unidos, Sport Boys y ADT. De esta manera, el elenco huancaíno llega al Cusco con la intención de sumar nuevamente de a tres y meterse de lleno en la lucha por los primeros lugares de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juega Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo?

Estos son los horarios para seguir el encuentro dependiendo de tu país:

Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.00 p. m.

México y Centroamérica: 7.00 p. m.

España: 3.00 a. m. del sábado 10 de octubre

¿Qué canal transmite el partido de Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo EN VIVO?

El encuentro entre Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo será transmitido en vivo por L1 MAX, señal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga 1 2026. Este canal está disponible en DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Win y Bestcable.

Asimismo, también podrás ver el encuentro del Torneo Clausura 2026 totalmente online mediante L1 Play, DGO y Movistar Play, si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming a nivel nacional e internacional.

¿Dónde ver Liga 1 MAX, Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo?

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo: alineaciones posibles del partido

Posible once de Deportivo Garcilaso : Patrick Zubczuk; Erick Canales, Xavi Moreno, Agustín Gómez y Aldair Salazar; Agustín González y Carlos Ramos; Kevin Sandoval, Francisco Arancibia, Beto da Silva y Facundo Castelli.

: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Xavi Moreno, Agustín Gómez y Aldair Salazar; Agustín González y Carlos Ramos; Kevin Sandoval, Francisco Arancibia, Beto da Silva y Facundo Castelli. Posible once de Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Hugo Ángeles, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona y Jean Franco Falconi; Diego Carabano, Javier Sanguinetti, Ricardo Salcedo y Nahuel Luján, Piero Magallanes y Ronal Huaccha.

Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo: árbitros del partido

La Comisión Nacional de Árbitros designó a Jesús Cartagena como árbitro principal del partido Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo. Enrique Pinto y Frich Ortiz serán sus asistentes, mientras que Flor Carazas cumplirá la función de cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de César García y el AVAR será Junior Goyzueta.

¿En qué estadio juega Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo?

El partido se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco. Este conocido recinto deportivo, que es hogar de los tres clubes imperiales que militan en la Liga 1, cuenta con capacidad para albergar hasta 45.000 espectadores en sus tribunas.