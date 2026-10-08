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Universitario venció 4-2 a la U. Católica de Chile y genera la ilusión de su hinchada

Universitario dio la hora derrotando a la Universidad Católica de Chile en un partido amistoso a poco de jugar el Torneo Clausura 2026.

Francisco Esteves
Universitario venció 4-2 a la U. Católica de Chile.
Universitario venció 4-2 a la U. Católica de Chile. | Foto: Universitario - X.
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Universitario de Deportes le dio una enorme noticia a su hinchada, que probablemente estaba devastada por los partidos que tuvo la selección peruana masculina por la fecha FIFA. El cuadro crema derrotó 4-2 a la Universidad Católica de Chile previo a su siguiente partido por el Torneo Clausura 2026.

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Mientras el cuadro de Héctor Cúper busca el tetracampeonato de la Liga 1, su contraparte en cuanto a género busca llevarse el título de la Liga Femenina esta temporada, para así acabar con la hegemonía de Alianza Lima. Por ello, debe mantenerse en el más alto estado físico.

Como muchos saben, Universitario de Deportes clasificó directamente a las semifinales del Torneo Clausura gracias a que quedó en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Es así que, mientras espera rival, consiguió pactar un partido amistoso en el que salió airoso.

Universitario

Universitario ganó su partido amistoso.

Las merengues vencieron 4-2 a la Universidad Católica de Chile y quedaron totalmente listas para la siguiente fase del campeonato nacional, donde enfrentarán al vencedor de la llave entre Melgar de Arequipa y Carlos Mannucci de Trujillo.

¿Cómo marcha Universitario en la Liga Femenina?

Recordemos que si la 'U' se lleva el Torneo Clausura se proclamará automáticamente campeona de la Liga Femenina 2026, ya que primero obtuvo el Torneo Apertura. De lo contrario, deberá disputar una final nacional de ida y vuelta ante el vencedor del segundo certamen de la temporada.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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