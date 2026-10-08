Diego Penny reveló cuál sería la principal novedad en el once de Universitario ante Melgar: "Va a jugar"

Universitario de Deportes recibirá a Melgar de Arequipa este fin de semana por la fecha 11 del Torneo Clausura. Tras la pausa por los partidos de la selección peruana, los cremas volverán al ruedo y crece la expectativa sobre cuál será el primer once de su flamante técnico, Fabián Bustos. En ese sentido, el exarquero Diego Penny se animó a dar el nombre de quién sería la principal novedad en el equipo que iniciará las acciones ante el Dominó: se trata de Horacio Calcaterra.

Diego Penny afirma que Horacio Calcaterra será titular en la 'U' ante Melgar

Durante la última emisión del programa ‘Al Ángulo’, el popular ‘Flaco’ afirmó que el volante argentino nacionalizado peruano tiene grandes posibilidades de arrancar en el partido contra Melgar y de tener más oportunidades de jugar en lo que resta del Torneo Clausura debido a que es del gusto futbolístico de Bustos. Asimismo, señaló que la llegada del nuevo estratega representa una oportunidad para otros jugadores, como Juan Manuel Requena.

"Yo creo que 'Calca' tiene chances porque, claramente, (Bustos) lo conoce, es de su gusto futbolístico. Igual, cuando viene un técnico nuevo, los jugadores que están, lo digo por Requena claramente, es una oportunidad para él también para mostrarse, para ser el contención con el que juega Bustos, pero yo creo que va a jugar Calcaterra”, dijo.

Horacio Calcaterra se perfila como titular ante Melgar

De esta manera, Diego Penny dejó clara su postura sobre la posible titularidad de Horacio Calcaterra ante Melgar. Para el exarquero, el conocimiento y gusto futbolístico de Fabián Bustos podrían darle al volante una nueva oportunidad de ganarse un lugar importante en Universitario.

¿Cuándo juega Universitario vs Melgar?

Recordemos que el partido entre Universitario y Melgar está programado para este sábado 10 de octubre a las 7.00 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.