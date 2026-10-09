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¿A qué hora juega Universitario vs Melgar y dónde ver el partido por el Torneo Clausura?
Universitario y Melgar se enfrentarán en un crucial duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Revisa los horarios y dónde seguir el compromiso por el campeonato peruano.
¡Partidazo! Universitario y Melgar protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, este sábado 10, donde los tres puntos serán valiosos para ambos elencos. El cuadro crema, golpeado tras caer por 4-0 ante Deportivo Garcilaso, está obligado a reaccionar ante su hinchada si quiere recuperar el liderato, mientras que el 'Dominó' buscará dar el golpe en el Estadio Monumental y meterse de lleno en la pelea por el campeonato. A continuación, los horarios y canales para ver este partidazo por la Liga 1.
¿A qué hora juega Universitario vs. Melgar?
El encuentro entre Universitario y Melgar está fijado para las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
- México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala: 6.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Paraguay, República Dominicana: 8.00 p. m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. del domingo 11 de octubre.
¿Dónde ver Universitario vs. Melgar?
El duelo entre Universitario y Melgar podrá verse EN VIVO a través de L1 MAX y L1 Play. Asimismo, recuerda que Diario Líbero ofrecerá el minuto a minuto del compromiso.
Canales para ver Universitario vs. Melgar
- Brasil: Canal Gol Brazil
- Canadá: Fanatiz Canada
- Internacional: Fanatiz International, Liga 1 Max
- Puerto Rico: Fanatiz
- Estados Unidos: Fanatiz
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