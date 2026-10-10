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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC y dónde ver partido por el Torneo Clausura?
Revisa los horarios y el canal de transmisión para el partido entre Sporting Cristal y UTC en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 11 del Torneo Clausura.
Sporting Cristal visitará a UTC de Cajamarca en el siempre complicado Estadio Héroes de San Ramón, por el reinicio del Torneo Clausura. Tras clasificar a la gran final de la Copa de la Liga, los celestes buscan ratificar su buen presente obteniendo un resultado que los mantenga en la lucha por el título nacional. En esta nota te brindamos los horarios en los diferentes países, así como el canal de transmisión para ver EN VIVO este duelo que promete intensidad de principio a fin.
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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC por el Torneo Clausura?
El partido de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura está programado para este domingo 11 de octubre a la 1.00 p. m. (hora peruana). A continuación, repasa los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.
- Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.
- Venezuela y Bolivia: 2.00 p. m.
- Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 3.00 p. m.
- México y Centroamérica: 12.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 2.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs UTC?
La transmisión EN VIVO del encuentro entre Cristal y UTC estará a cargo de L1 MAX para el territorio peruano. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web del Diario Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias de este emocionante compromiso.
Sporting Cristal vs UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura
Sporting Cristal vs UTC: ¿Cómo llegan ambos equipos?
Los dirigidos por Roberto Mosquera llegan con la moral a tope tras superar a ADT de Tarma en las semifinales de la Copa de la Liga y sellar su pase a la gran final. En el torneo local, Cristal marcha en la cuarta posición con 19 puntos, a solo tres de los líderes Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, por lo que un triunfo en Cajamarca y una caída de Universitario los posicionaría en lo más alto del Clausura.
En tanto, UTC llega en una situación crítica, prácticamente condenado al descenso, por lo que buscará cerrar el Clausura de la mejor manera posible.
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