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¡De pelota parada! Luis Ibérico marcó el 1-0 de Sporting Cristal ante UTC por el Torneo Clausura

A los 11 minutos del primer tiempo, Luis Ibérico aprovechó un tiro libre para marcar de cabeza el 1-0 de Sporting Cristal sobre UTC por el Torneo Clausura.

Luis Blancas
Luis Ibérico anotó el 1-0 de Sporting Cristal sobre UTC
Luis Ibérico anotó el 1-0 de Sporting Cristal sobre UTC | Composición: Libero
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Sporting Cristal se mide ante UTC por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, en los primeros minutos del encuentro, el delantero Luis Ibérico apareció para anotar de cabeza el 1-0. Aunque la jugada fue revisada por el VAR por una presunta posición adelantada, el gol terminó siendo convalidado.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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