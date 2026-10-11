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¡De pelota parada! Luis Ibérico marcó el 1-0 de Sporting Cristal ante UTC por el Torneo Clausura
A los 11 minutos del primer tiempo, Luis Ibérico aprovechó un tiro libre para marcar de cabeza el 1-0 de Sporting Cristal sobre UTC por el Torneo Clausura.
Luis Ibérico anotó el 1-0 de Sporting Cristal sobre UTC | Composición: Libero
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Sporting Cristal se mide ante UTC por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, en los primeros minutos del encuentro, el delantero Luis Ibérico apareció para anotar de cabeza el 1-0. Aunque la jugada fue revisada por el VAR por una presunta posición adelantada, el gol terminó siendo convalidado.