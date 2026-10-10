Julio César Uribe dejó fuerte mensaje sobre la bolsa de minutos en la Liga 1: “Aquí involucionamos”

Sporting Cristal continúa preparándose para enfrentar a UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, en la previa del encuentro que se disputará en Cajamarca, Julio César Uribe, director general del club rimense, conversó con los medios de comunicación y fue consultado sobre un posible regreso de la bolsa de minutos al fútbol peruano: el directivo lanzó una dura crítica sobre cómo se viene manejando la formación de jóvenes futbolistas.

Julio César Uribe dejó fuerte mensaje sobre la bolsa de minutos en la Liga 1

Como se sabe, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) evalúa el retorno de la bolsa de minutos. Ante ello, el Diamante criticó la manera en que se viene manejando la formación de jóvenes futbolistas en la Liga 1. El exfutbolista consideró que es necesario cambiar el rumbo cuando las decisiones tomadas no permiten alcanzar los objetivos, en referencia al desarrollo de los nuevos talentos en el fútbol peruano.

Julio César Uribe se refirió a la bolsa de minutos en la Liga 1. Foto Jax Latin Media

"Hay que modificar la ruta si no te ha llevado a donde estás buscando. Es muy simple", expresó Uribe, quien dejó en claro que, desde su perspectiva, se deben tomar medidas que realmente contribuyan al crecimiento del balompié nacional.

En esa línea, el exjugador cuestionó la falta de avances en determinados espacios y sostuvo que las decisiones deben estar orientadas a generar resultados positivos. Para el representante celeste, no basta con mantener una misma fórmula si esta no está ayudando a cumplir las metas trazadas.

"Es muy simple, pero aquí parece que las neuronas en muchos espacios no funcionan y hay que tomar la decisión que te ayude a avanzar. Avanzar es ir hacia adelante; yo entiendo que es hacia adelante. Aquí involucionamos y, mientras no aprendamos a compartir sus verdades para encontrar la verdad, vamos a estar jodid**, lamentándonos siempre", manifestó el también exentrenador, con un mensaje que apunta a la necesidad de revisar las decisiones relacionadas con el fútbol peruano.

Cabe precisar que las declaraciones de Julio César Uribe se dan en medio del debate sobre la bolsa de minutos y las oportunidades que reciben los futbolistas jóvenes en la Liga 1.