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Hernán Barcos dio firme mensaje en la previa del Sporting Cristal vs UTC: "Por los tres puntos"

Hernán Barcos se mostró convencido del trabajo de Sporting Cristal y lanzó una firme declaración antes de visitar a UTC por la fecha 11 del Clausura.

Eduardo Chirinos
Hernán Barcos calentó la previa del Cristal vs UTC con rotundo mensaje
Hernán Barcos calentó la previa del Cristal vs UTC con rotundo mensaje | Foto: Liga 1
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Sporting Cristal visitará a UTC de Cajamarca en el siempre complicado Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 11 del Torneo Clausura. Tras conseguir su pase a la final de la Copa de la Liga, los celestes buscarán ratificar su buen momento con un resultado que le permita mantenerse en la lucha por el título nacional. En la previa de este compromiso, Hernán Barcos tomó la palabra y dejó un rotundo mensaje al 'Gavilán del Norte'.

Cristal visita a UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC y dónde ver partido por el Torneo Clausura?

Hernán Barcos dejó rotundo mensaje a horas del Sporting Cristal vs UTC

En declaraciones a la prensa, el 'Pirata' aseguró que el plantel irá por los tres puntos a Cajamarca y restó importancia a los comentarios respecto al presente que atraviesa el equipo dirigido por Roberto Mosquera, que suma tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura.

"La idea es tratar de ir por los tres puntos que es lo más importante y seguir ahí en la pelea. No dependemos de lo que hablan, sino de nuestro trabajo y en lo que creemos nosotros. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo, creemos en el trabajo y esperamos llegar a fin de año con una alegría", señaló Barcos antes de partir con la delegación celeste a Cajamarca.

Sporting Cristal, UTC

Cristal visita a UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura

De esta manera, Hernán Barcos dejó en claro que Sporting Cristal está enfocado en conseguir sus objetivos y no se deja llevar por los comentarios externos. El delantero argentino confía en el trabajo que viene realizando el plantel de Roberto Mosquera y espera que los celestes mantengan su buena racha en el Torneo Clausura. Ahora, los rimenses tendrán una dura prueba ante UTC en Cajamarca, donde buscarán sumar tres puntos claves para seguir en la pelea

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC?

Recordemos que el partido entre Sporting Cristal y UTC está programado para este domingo 11 de octubre a la 1.00 p. m. Los bajopontinos buscan seguir en la pelea por los primeros lugares del Clausura y esperar un tropiezo de sus rivales directos. Por su parte, los cajamarquinos llegan en una situación crítica, prácticamente condenados al descenso, por lo que buscarán cerrar el año de la mejor manera posible.

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