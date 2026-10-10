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Alineaciones Sporting Cristal vs UTC por Clausura: el potente once de Roberto Mosquera por la fecha 11
Sporting Cristal se alista para enfrentar a UTC en el Torneo Clausura, tras clasificar a la final de la Copa de la Liga.
Tras clasificar a la final de la Copa de la Liga, Sporting Cristal volverá a enfocarse en el Torneo Clausura, donde las aspiraciones de los dirigidos por Roberto Mosquera serán vencer a UTC a como dé lugar, con el objetivo de pelear por los puestos más altos del campeonato peruano. En este sentido, los rimenses también deberán saber administrar la carga física de sus jugadores, pues Yoshimar Yotún y Miguel Araujo, quienes hace poco regresaron de la selección peruana, han tenido bastante desgaste, por lo que su participación podría estar condicionada a cómo se desarrolle el partido en el estadio Héroes de San Ramón.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Melgar y dónde ver el partido por el Torneo Clausura?
Alineaciones Sporting Cristal vs UTC
Para este encuentro, el once que colocaría Mosquera para asegurar la victoria estaría conformado por los siguientes jugadores.
- Enríquez, Da Silva, Lutiger, Luis Abram, Sosa, Tavara, Álvarez, Maxloren Castro, Iberico, Gonzáles, Hoyos
Para este compromiso, UTC, que se encuentra último en la tabla de posiciones, saldrá de la siguiente manera en busca de defender su localía.
- Bettocchi, Paredes, Huerto, Duarte, Garro, Figuera, Cantt, Arce, Lliuya, Dioses, De Jesus
Sporting Cristal vs UTC: ¿Cómo llegan ambos equipos?
Sporting Cristal afronta este compromiso motivado luego de vencer a ADT de Tarma en las semifinales de la Copa de la Liga y asegurar su clasificación a la gran final. En el Torneo Clausura, los celestes ocupan el cuarto lugar con 19 puntos, a solo tres unidades de Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, los actuales líderes. Por ello, una victoria en Cajamarca, sumada a una derrota de Universitario, les permitiría escalar hasta la cima de la tabla.
Por su parte, UTC atraviesa un panorama complicado y está prácticamente condenado al descenso, por lo que intentará terminar su participación en el Clausura de la mejor manera posible.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1
Así marcha la tabla de posiciones previo a que Sporting Cristal y UTC inicien su participación en la jornada 11.
|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Deportivo Garcilaso
|11
|11
|22
|2
|Sport Huancayo
|11
|4
|22
|3
|Universitario
|10
|3
|20
|4
|Sporting Cristal
|10
|10
|19
|5
|Alianza Atlético
|10
|3
|19
|6
|Juan Pablo II
|10
|8
|18
|7
|FBC Melgar
|10
|7
|18
|8
|Sport Boys
|10
|7
|18
|9
|Cusco FC
|10
|5
|18
|10.
|Atlético Grau
|11
|1
|17
|11.
|Alianza Lima
|10
|4
|16
|12
|Cienciano
|11
|-4
|11
|13
|FC Cajamarca
|10
|-6
|10
|14
|Comerciantes Unidos
|10
|-1
|9
|15
|Los Chankas
|11
|-13
|9
|16
|CD Moquegua
|11
|-12
|7
|17
|ADT
|10
|-14
|5
|18
|UTC*
|10
|-13
|-3
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