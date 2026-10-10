0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Villarreal por LaLiga
ANTESALA
Universitario vs Melgar por Torneo Clausura

Alineaciones Sporting Cristal vs UTC por Clausura: el potente once de Roberto Mosquera por la fecha 11

Sporting Cristal se alista para enfrentar a UTC en el Torneo Clausura, tras clasificar a la final de la Copa de la Liga.

Antonio Vidal
Alineaciones Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura
Alineaciones Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura | Composición Líbero/IG
COMPARTIR

Tras clasificar a la final de la Copa de la Liga, Sporting Cristal volverá a enfocarse en el Torneo Clausura, donde las aspiraciones de los dirigidos por Roberto Mosquera serán vencer a UTC a como dé lugar, con el objetivo de pelear por los puestos más altos del campeonato peruano. En este sentido, los rimenses también deberán saber administrar la carga física de sus jugadores, pues Yoshimar Yotún y Miguel Araujo, quienes hace poco regresaron de la selección peruana, han tenido bastante desgaste, por lo que su participación podría estar condicionada a cómo se desarrolle el partido en el estadio Héroes de San Ramón.

Horarios y canales para ver Universitario vs Melgar

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Melgar y dónde ver el partido por el Torneo Clausura?

Alineaciones Sporting Cristal vs UTC

Para este encuentro, el once que colocaría Mosquera para asegurar la victoria estaría conformado por los siguientes jugadores.

  • Enríquez, Da Silva, Lutiger, Luis Abram, Sosa, Tavara, Álvarez, Maxloren Castro, Iberico, Gonzáles, Hoyos

Para este compromiso, UTC, que se encuentra último en la tabla de posiciones, saldrá de la siguiente manera en busca de defender su localía.

  • Bettocchi, Paredes, Huerto, Duarte, Garro, Figuera, Cantt, Arce, Lliuya, Dioses, De Jesus

Sporting Cristal vs UTC: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Sporting Cristal afronta este compromiso motivado luego de vencer a ADT de Tarma en las semifinales de la Copa de la Liga y asegurar su clasificación a la gran final. En el Torneo Clausura, los celestes ocupan el cuarto lugar con 19 puntos, a solo tres unidades de Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, los actuales líderes. Por ello, una victoria en Cajamarca, sumada a una derrota de Universitario, les permitiría escalar hasta la cima de la tabla.

Por su parte, UTC atraviesa un panorama complicado y está prácticamente condenado al descenso, por lo que intentará terminar su participación en el Clausura de la mejor manera posible.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1

Así marcha la tabla de posiciones previo a que Sporting Cristal y UTC inicien su participación en la jornada 11.

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Deportivo Garcilaso111122
2Sport Huancayo11422
3Universitario10320
4Sporting Cristal101019
5Alianza Atlético10319
6Juan Pablo II10818
7FBC Melgar10718
8Sport Boys10718
9Cusco FC10518
10.Atlético Grau11117
11.Alianza Lima10416
12Cienciano11-411
13FC Cajamarca10-610
14Comerciantes Unidos10-19
15Los Chankas11-139
16CD Moquegua11-127
17ADT10-145
18UTC*10-13-3
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Paolo Guerrero enfrentaría juicio penal si se comprueba responsabilidad en caso de diplomas falsos, afirma abogado

  2. Alineaciones Universitario vs Melgar: el potente once de Fabián Bustos en su reestreno con la 'U'

  3. Lapadula genera inquietud en hinchas de Universitario tras su regreso de la selección peruana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano