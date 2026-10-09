Universitario de Deportes está mentalizado en afinar detalles en su preparación para medirse ante Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Los cremas tienen la obligación de seguir en la pelea por el título del campeonato y uno de los aspectos más cuestionados en su once es la portería. En ese contexto, se conoció que el DT Fabián Bustos ya eligió a su arquero titular.

Fabián Bustos, DT de Universitario, definió a su portero titular para partido ante Melgar

La pelea por el titularato en el arco entre Miguel Vargas y Diego Romero ha sido intensa durante toda la temporada. Recientemente, el portero de la selección peruana no ha venido teniendo su mejor desempeño, lo que ha generado que un sector de la hinchada de Universitario pida una oportunidad para ‘Manotas’.

Sin embargo, durante el programa ‘Modo Fútbol’, Paúl Pérez reveló que el periodista deportivo Gustavo Peralta, especialista en tienda crema, confirmó que Fabián Bustos ha decidido darle la confianza a Diego Romero para que se mantenga como portero titular para el duelo ante Melgar por el Torneo Clausura, poniendo fin a los rumores de una suplencia.

Diego Romero será titular con Universitario ante Melgar.

"Diego Romero va a ser ratificado como portero titular de Universitario", fue la información que compartieron durante la transmisión del programa y que ha generado distintas reacciones en los hinchas.

De esta forma, el joven guardameta tendrá la dura tarea de mejorar su nivel para apaciguar las críticas y, sobre todo, recuperarse físicamente tras las semanas de concentración que tuvo con la selección peruana. Sin embargo, deberemos esperar hasta la confirmación oficial minutos antes del partido.

Números de Diego Romero con Universitario

En lo que va de la temporada, Diego Romero ha jugado 21 encuentros con la camiseta de Universitario. Aunque se ha consolidado como la principal opción del equipo en la portería, sus cifras aún no acaban de convencer. Hasta el momento, el guardameta acumula 25 tantos encajados y solo seis partidos sin recibir goles.