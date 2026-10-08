- Hoy:
- Partidos de hoy
- Selección Peruana
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado Liga 1
- Perú vs Venezuela Sub 19
Fabián Bustos, DT de Universitario, tomó determinante medida con Bryan Reyna para partido ante Melgar
Bryan Reyna busca tener más participación con Universitario y en las últimas horas se reveló qué medida tomará Fabián Bustos con el 'Picante' previo al duelo con Melgar.
Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Melgar de Arequipa en la fecha 11 del Torneo Clausura. Los cremas, ahora bajo la dirección de Fabián Bustos, buscarán imponer su localía para sacar un resultado que les permita remontar en la recta final del campeonato. Tras el cambio de técnico, una de las principales interrogantes en tienda crema es el presente de Bryan Reyna, quien no gozó de muchos minutos en la era Cúper. Ante ello, en las últimas horas se conoció mayor información sobre el 'Picante' y las posibilidades que tiene de jugar ante el 'Dominó'.
PUEDES VER: Universitario cayó goleado por 5-2 en partido amistoso y preocupa para el Torneo Clausura
Fabián Bustos y la medida que tomará con Bryan Reyna previo al Universitario vs Melgar
Según información del periodista Fernando Cerva, en la práctica de este jueves en Campo Mar, a Bryan Reyna y Fabián Bustos se les vio muy cercanos demostrando una buena relación entre ambos, lo cual haría indicar que el extremo sería considerado por el nuevo comando técnico para el partido ante los rojinegros.
“Fabián Bustos se vio muy cercano a Bryan Reyna, hablando con él de cerca, abrazándolo, riéndose. Eso da señales de que el nuevo comando técnico ha dado otro aire. Yo creo que eso le va a favorecer completamente al equipo crema. Yo creería que Bryan Reyna va a salir en lista, por cómo lo vi, por los trabajos que ha estado haciendo, por el ímpetu que tenía en las prácticas yo creo Bryan Reyna tiene muchas chances de salir en lista”, dijo para el programa 'Hablemos de MAX'.
Bryan Reyna sería convocado por Fabián Bustos para el 'U' vs Melgar
Así, Bryan Reyna podría tener una nueva oportunidad bajo las órdenes de Fabián Bustos, quien habría mostrado desde sus primeros entrenamientos una cercanía distinta con el atacante. Ahora, todo dependerá de la decisión final del técnico, aunque las señales apuntan a que el 'Picante' podría volver a ser considerado ante Melgar.
¿Cuándo juega Universitario vs Melgar?
Cabe precisar que Universitario recibirá a Melgar este sábado 10 de octubre a las 7.00 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Las próximas horas serán cruciales para saber si Bryan Reyna finalmente será convocado por Fabián Bustos para este encuentro.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90