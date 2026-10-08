Fabián Bustos, DT de Universitario, tomó determinante medida con Bryan Reyna para partido ante Melgar

Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Melgar de Arequipa en la fecha 11 del Torneo Clausura. Los cremas, ahora bajo la dirección de Fabián Bustos, buscarán imponer su localía para sacar un resultado que les permita remontar en la recta final del campeonato. Tras el cambio de técnico, una de las principales interrogantes en tienda crema es el presente de Bryan Reyna, quien no gozó de muchos minutos en la era Cúper. Ante ello, en las últimas horas se conoció mayor información sobre el 'Picante' y las posibilidades que tiene de jugar ante el 'Dominó'.

Fabián Bustos y la medida que tomará con Bryan Reyna previo al Universitario vs Melgar

Según información del periodista Fernando Cerva, en la práctica de este jueves en Campo Mar, a Bryan Reyna y Fabián Bustos se les vio muy cercanos demostrando una buena relación entre ambos, lo cual haría indicar que el extremo sería considerado por el nuevo comando técnico para el partido ante los rojinegros.

“Fabián Bustos se vio muy cercano a Bryan Reyna, hablando con él de cerca, abrazándolo, riéndose. Eso da señales de que el nuevo comando técnico ha dado otro aire. Yo creo que eso le va a favorecer completamente al equipo crema. Yo creería que Bryan Reyna va a salir en lista, por cómo lo vi, por los trabajos que ha estado haciendo, por el ímpetu que tenía en las prácticas yo creo Bryan Reyna tiene muchas chances de salir en lista”, dijo para el programa 'Hablemos de MAX'.

Bryan Reyna sería convocado por Fabián Bustos para el 'U' vs Melgar

Así, Bryan Reyna podría tener una nueva oportunidad bajo las órdenes de Fabián Bustos, quien habría mostrado desde sus primeros entrenamientos una cercanía distinta con el atacante. Ahora, todo dependerá de la decisión final del técnico, aunque las señales apuntan a que el 'Picante' podría volver a ser considerado ante Melgar.

¿Cuándo juega Universitario vs Melgar?

Cabe precisar que Universitario recibirá a Melgar este sábado 10 de octubre a las 7.00 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Las próximas horas serán cruciales para saber si Bryan Reyna finalmente será convocado por Fabián Bustos para este encuentro.