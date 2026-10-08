Fabián Bustos, DT de Universitario, confirmó su primera baja para el partido ante Melgar: "No está"

Universitario de Deportes se alista para recibir este fin de semana a FBC Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los cremas, ahora dirigidos por Fabián Bustos, buscan recuperarse de la dura goleada sufrida a manos de Deportivo Garcilaso y remontar en esta recta final del campeonato. No obstante, en las últimas horas, el estratega argentino confirmó que afrontarán este compromiso con una sensible baja en el once titular: se trata de Matías Di Benedetto, quien fue descartado para este importante duelo.

Fabián Bustos confirmó la baja de Matías Di Benedetto para el Universitario vs Melgar

En conferencia de prensa, el flamante técnico del conjunto merengue confirmó que el zaguero central, pese a que viene evolucionando favorablemente en su recuperación, no llegará a tiempo para el duelo ante los ‘Rojinegros’. En ese sentido, precisó que a partir de la próxima semana podrá trabajar a la par con sus compañeros.

"Mati (Di Benedetto) está muy bien, viene en su recuperación normal, no está para este fin de semana. Posiblemente se junte a sus compañeros la semana próxima a disposición", señaló Bustos, quien además confirmó que el panameño Jorge Gutiérrez se reincorporará al equipo en las próximas horas tras participar de los amistosos de su selección por fecha FIFA.

Matías Di Benedetto quedó descartado para el partido ante Melgar

De esta manera, Universitario tendrá que afrontar el duelo ante Melgar sin Matías Di Benedetto, quien continuará con su proceso de recuperación tras sufrir un desgarro. Fabián Bustos deberá definir a su reemplazante en la zaga, mientras espera que el defensor argentino pueda reincorporarse al trabajo grupal desde la próxima semana.

¿Quién reemplazará a Matías Di Benedetto?

Entre las variantes que maneja el profesor Bustos está la posibilidad de utilizar a César Inga como central por izquierda, mientras que una segunda opción contempla el regreso de Anderson Santamaría en la zaga central. Las próximas horas serán cruciales para definir quién acompañará a Williams Riveros en la línea defensiva de Universitario.