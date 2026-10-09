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Ex Universitario da el gran salto en importante club europeo: “Por primera vez en lista”

Universitario se prepara para enfrentar a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura y, previo al encuentro, la hinchada crema recibió una buena noticia desde el exterior.

Antonio Vidal
Ex Universitario da el gran salto en importante club europeo
Ex Universitario da el gran salto en importante club europeo | Composición Líbero
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Universitario se viene preparando para lo que será su encuentro contra Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura. Sin embargo, en paralelo a este compromiso, se conoció una noticia que ha alegrado a muchos hinchas cremas. Uno de los exjugadores del club, formado en las canteras de la 'U', se prepara para dar el gran salto en el Sporting de Lisboa: hablamos de Sebastián Osorio.

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Sebastián Osorio, ex Universitario, da el gran salto en Sporting de Lisboa

El mediocentro ofensivo ha recibido una gran noticia para el desarrollo de su carrera. De acuerdo a información proporcionada por por el periodista Gian Franco Zelaya, Osorio sale por primera vez en lista en el Sporting de Lisboa U23, que jugará contra el Estoril U23, este viernes 9 de octubre.

"ATENCIÓN: Sebastián Osorio sale por primera vez en lista del Sporting de Lisboa U23. El ex extremo crema estará en el banco de suplentes ante el Estoril por la Liga Next Gen U23 de Portugal", anunció el comunicador que cubre peruano en el extranjero.

Sebastián Osorio fue formado en las divisiones menores de Universitario

Sebastián Osorio fue formado en las divisiones menores de Universitario

Cabe señalar que, tras concretar su venta, Universitario conservó el 30 % de los derechos económicos del futbolista, con miras a recibir ingresos ante una futura transferencia.

Trayectoria de Sebastián Osorio

  • Universitario Juvenil
  • Universitario Sub-20
  • Universitario II
  • Universidad César Vallejo
  • Sporting B
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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