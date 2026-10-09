Lapadula genera inquietud en hinchas de Universitario tras su regreso de la selección peruana

La fecha FIFA terminó, por lo que Universitario volverá a enfocarse en el Torneo Clausura de la Liga 1. Los ahora dirigidos por Fabián Bustos han incorporado a Álex Valera, César Inga, Diego Romero, Jairo Concha y Gianluca Lapadula, tras su paso por la selección peruana. Sin embargo, este último ha generado inquietud entre los hinchas cremas: al 'Bambino' se le vio con una pantorrillera compresiva.

Gianluca Lapadula causa inquietud en hinchas de Universitario

El ítalo-peruano, al igual que sus compañeros que estuvieron en la Bicolor, se puso bajo las órdenes de Bustos para lo que será el encuentro contra el Dominó. No obstante, en imágenes subidas por el club, se le puede ver al delantero con una pantorrillera compresiva, que sirve para optimizar la circulación y reducir la fatiga muscular.

Esta situación generó inquietud entre los hinchas debido al desgaste físico que ha tenido con la selección peruana, por lo que este accesorio deportivo llamó rápidamente la atención.

Gianluca Lapadula se le vio con una pantorrillera compresiva

¿Cómo le fue a Gianluca Lapadula en la selección peruana?

Gianluca Lapadula disputó tres de los cuatro partidos de la selección peruana en su última gira por Estados Unidos. El delantero ítalo-peruano fue titular ante Estados Unidos, Canadá y Colombia, mientras que ante México permaneció en el banco de suplentes.

Perú 1-4 Estados Unidos (26 de septiembre): fue titular y jugó hasta el minuto 57.

Perú 1-1 México (29 de septiembre): permaneció como suplente y no sumó minutos.

Perú 2-0 Canadá (3 de octubre): fue titular y disputó 45 minutos.

Perú 2-0 Colombia (6 de octubre): fue titular y jugó hasta el minuto 37.

¿Cuándo juega Universitario vs Melgar?

Universitario se enfrentará a Melgar este sábado 10 de octubre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Ate y podrá verse a través de L1 MAX y vía streaming por L1 Play.