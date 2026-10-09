Fabián Bustos, DT de Universitario, tomó determinante medida con Jorge Gutiérrez para partido ante Melgar

Universitario de Deportes recibirá a Melgar este sábado 10 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los cremas, ahora bajo la dirección de Fabián Bustos, buscarán hacerse fuertes de locales para remontar en la recta final del campeonato. El estratega argentino ya bosqueja lo que será su primer once en su retorno a tienda merengue. En ese sentido, en las últimas horas se conoció que Bustos tomará una tajante medida con un jugador del cuadro crema de cara al duelo frente al ‘Dominó’: estamos hablando de Jorge Abdiel Gutiérrez.

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Fabián Bustos y su determinante medida con Jorge Abdiel Gutiérrez para el Universitario vs Melgar

Según información del periodista Paul Pérez, el lateral panameño, quien llegó hace pocas horas a Lima tras disputar los amistosos por fecha FIFA de su selección, no sería considerado por Bustos en su lista de convocados para enfrentar a Melgar, debido a que estuvo ausente en las últimas prácticas del plantel, además del desgaste por las largas horas de viaje.

"Para mí, seguramente va a ser el primer desafectado de esa convocatoria. El traslado de Jorge Abdiel Gutiérrez fue mayor en relación al que tuvieron los futbolistas de la selección peruana, que al jugar en EE.UU. tuvieron un viaje mucho más corto. Gutiérrez jugó en Asia, de Asia a Europa y de Europa recién a Lima para unirse a Universitario. Es un tripzazo. Con eso creo, que con la ausencia de Jorge Gutiérrez en la práctica de Universitario, me parece que (Bustos) termina descartando (que juegue)”, señaló en ‘Modo Fútbol’.

Jorge Gutiérrez sería baja en Universitario para enfrentar a Melgar

De esta manera, la presencia de Jorge Abdiel Gutiérrez ante Melgar estaría prácticamente descartada. El técnico argentino priorizaría el estado físico de sus futbolistas para afrontar este importante compromiso del Torneo Clausura, por lo que resta conocer si finalmente el lateral panameño quedará fuera de la nómina y qué alternativas manejará el estratega.

Matías Di Benedetto es baja confirmada en Universitario

Quién sí quedó completamente descartado en Universitario fue Matías Di Benedetto. El propio Fabián Bustos confirmó en conferencia de prensa que el defensor argentino se viene recuperando favorablemente de un desgarro, pero que no llegará a tiempo para enfrentar a los arequipeños.

"Mati (Di Benedetto) está muy bien, viene en su recuperación normal, no está para este fin de semana. Posiblemente se junte a sus compañeros la semana próxima a disposición", indicó.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar?

Recordemos que el partido entre Universitario y Melgar está programado para este sábado 10 de octubre a las 7.00 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.