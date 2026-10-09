Alineaciones Universitario vs Melgar: el potente once de Fabián Bustos en su reestreno con la 'U'

Universitario de Deportes recibirá este sábado 10 de octubre a Melgar en el Estadio Monumental U Marathon, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los cremas, ahora bajo la dirección de Fabián Bustos, buscarán imponer su localía para lograr la victoria y remontar en la recta final del campeonato. En ese sentido, te traemos las posibles alineaciones de ambos equipos, que protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada.

PUEDES VER: Lapadula genera inquietud en hinchas de Universitario tras su regreso de la selección peruana

Posible alineación de Universitario de Deportes

Diego Romero; Caín Fara; Williams Riveros; Anderson Santamaría; César Inga; Andy Polo; Piero Quispe; Jairo Concha; Horacio Calcaterra o Jorge Murrugarra; Álex Valera y Gianluca Lapadula.

En su primer once tras regresar a tienda crema, Fabián Bustos apostaría por el sistema 3-5-2, dejando a Caín Fara y Anderson Santamaría como stoppers y Williams Riveros como líbero.

La principal duda surge en el mediocampo. Si bien Murrugarra fue el titular en los últimos partidos con Héctor Cúper, su situación podría cambiar considerando que Horacio Calcaterra es del agrado futbolístico de Fabián Bustos. También está la posibilidad de que Juan Manuel Requena se meta al once.

Romero, Inga, Concha, Valera y Lapadula serían titulares en el 'U' vs Melgar tras jugar en la selección peruana

Recordemos que para este encuentro, Universitario no contará con Matías Di Benedetto ni Jorge Abdiel Gutiérrez. El central argentino viene recuperándose de un desgarro y recién entrenará a la par con sus compañeros la próxima semana. Por su parte, el lateral panameño se perdió las últimas prácticas del plantel por jugar los amistosos de su selección por fecha FIFA. Ambos quedaron descartados y no concentran con el equipo.

Posible alineación de Melgar

Jorge Cabezudo; Matías Lazo; Juan Escobar, Leonel González; Nelson Cabanillas; Cristian Bordacahar; Horacio Orzán; Kevin Minda; Matías Zegarra; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

El profesor Miguel Rondelli apostaría por Jhonny Vidales y Matías Zegarra desde el arranque. Si bien ambos futbolistas vienen de jugar con la selección peruana en los amistosos por fecha FIFA, no tendrían ningún impedimento físico para iniciar las acciones en el coloso de Ate.

De esta forma, Universitario y Melgar se enfrentarán en un duelo clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. Los cremas buscarán aprovechar el apoyo de su hinchada en el Monumental, mientras que el cuadro arequipeño intentará dar el golpe como visitante y llevarse tres puntos importantes.