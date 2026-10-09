Universitario confirma dos bajas sensibles para enfrentar a Melgar por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes tiene la obligación de vencer a Melgar de Arequipa para recuperarse de la dura derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso. Los cremas buscarán hacerse fuertes de locales y remontar en la recta final del Torneo Clausura. No obstante, en las últimas horas se conoció que la 'U' deberá afrontar este importante compromiso con dos bajas sensibles: estamos hablando de Matías Di Benedetto y Jorge Abdiel Gutiérrez.

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Universitario y sus dos bajas confirmadas para enfrentar a Melgar

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, ambos jugadores no concentran con el plantel que jugará ante el conjunto 'Rojinegro', por lo que no formarán parte de la primera convocatoria y oncena titular del profesor Fabián Bustos en su regreso a tienda merengue.

“Información de Universitario de Deportes: Concentran 22 jugadores. Dos salen de lista mañana. Los que no concentraron: Di Benedetto (lesión) y Gutiérrez”, publicó el comunicador en su cuenta oficial de X.

Matías Di Benedetto y Jorge Abdiel Gutiérrez son bajas confirmadas para el 'U' vs Melgar

¿Por qué no concentran Di Benedetto y Jorge Abdiel Gutiérrez?

Como se recuerda, el propio Fabián Bustos confirmó en conferencia de prensa que Matías Di Benedetto no estará disponible para este fin de semana. Pese a que el defensa argentino viene recuperándose favorablemente de un desgarro, se prevé que recién a partir de la próxima semana empiece a entrenar a la par con sus compañeros.

En el caso de Jorge Abdiel Gutiérrez, su reincorporación al cuadro crema estaba prevista para el último jueves, tras participar en los amistosos de la selección de Panamá por fecha FIFA. El lateral de 28 años se perdió las últimas prácticas del equipo, además de llegar desgastado por la seguidilla de partidos y las largas horas de vuelo. Por estos motivos, Bustos habría optado por dejarlo fuera de la convocatoria en esta ocasión.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura?

Recordemos que Universitario de Deportes y Melgar medirán fuerzas este sábado 10 de octubre a las 7.00 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon, por la fecha 11 del Torneo Clausura.